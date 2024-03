Sinner, bufera senza fine: ancora un ribaltone

Jannik Sinner fa sempre discutere, in ogni caso. In queste ore stanno facendo rumore delle nuove dichiarazioni riguardo all’azzurro.

Il tennista azzurro Jannik Sinner è lo sportivo del momento in questo inizio di 2024. I suoi numeri sono in costante crescita e le sue vittorie sono sempre più importanti. In questo inizio stagione l’azzurro ha vinto gli Australian Open, diventando il primo italiano a ottenere questo successo ed ha trionfato anche a Rotterdam, torneo minore ma che gli ha consentito di diventare numero tre al mondo.

Non era mai successo nell’era Open, nessun italiano aveva raggiunto questi numeri e Sinner ha ampi margini di crescita. E’ numero tre, ma ha soli 22 anni, in tanti – tra tifosi e addetti ai lavori – si aspettano che presto possa diventare il numero uno del ranking Atp. D’altronde i numeri sono tutti dalla sua parte. Nonostante ciò si continua a parlare di Sinner anche per questioni extra tennistiche e alcune sue scelte hanno fatto molto scalpore.

Amadeus e Fiorello hanno invitato l’azzurro per presenziare al Festival di Sanremo, ma Jannik ha preferito declinare. Lui ha la testa solo sugli allenamenti, ma questa sua scelta ha scatenato diverse polemiche. La tennista azzurra Jasmine Paolini ha commentato cosi la scelta del collega e connazionale: “Avrei dovuto trovarmi nella sua situazione per sapere cosa avrei fatto io, ognuno segue il suo percorso e fa ciò che ritiene giusto. E’ lecito accettare cosi come declinare l’invito”. Jasmine ha sottolineato comunque di gradire Sanremo, l’azzurro ne ha parlato ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport.’

Sinner e la questione sessismo, proseguono le polemiche

Nel mondo del tennis tiene costantemente banco la discussione riguardante i generi e in particolare ci sono spesso polemiche per l’atteggiamento nei confronti degli uomini e delle donne. Spesso queste ultime sono apparse infastidite per un’attenzione data più ai colleghi di sesso maschile, quasi vedendo ridotti i propri meriti. La stessa Paolini, vincitrice negli ultimi giorni del Wta 1000 di Dubai (la terza nella storia a farlo) ha sottolineato questo aspetto: “C’è voluta l’esplosione di Jannik per dare un pò di visibilità anche alla mia vittoria. Ne hanno parlato al Tg e fino a qualche anno fa non sarebbe mai accaduto. Ci vorranno anni per cambiare questa cultura, ma ce la faremo”.

In molti hanno sottolineato che comunque c’è stato un diverso atteggiamento dei media per le vittorie di Sinner e della Paolini, con una maggiore esaltazione per le vittorie dell’altoatesino. A riguardo non c’è nulla di concreto, ma un fastidio che qualcuno – soprattutto di sesso femminile – ha provato a sottolineare.