Bagnaia commovente: è successo davvero

Si presenterà al via della MotoGP come vincitore nelle ultime due stagioni, ma Pecco Bagnaia è un campione anche di umanità

Nulla di nuovo sotto il sole dei motori. Max Verstappen e la Red Bull già dai test in Bahrain hanno dimostrato di essere ancora la coppia da battere. Lo stesso hanno fatto Pecco Bagnaia e la sua nuova Ducati in tutti i test che abbiamo visto fino ad oggi.

Ancora pochi giorni di tregua e poi nel weekend dall’8 al 10 marzo il via del Mondiale, in notturna sulla pista di Lusail. Tutti gli indizi portano a pensare che sarà soprattutto una sfida tra le Ducati, con il possibile inserimento di KTM e Aprilia. E tutto fa immaginare che già in Qatar il costruttore bolognese annuncerà anche il rinnovo con il campione del mondo.

Le parti ormai sono vicinissime, restano solo da capire i termini dell’accordo e chi lo affiancherà nella prossima stagione. Il Team Factory prenderà tutto il tempo possibile per decidere, perché ci sono diverse opzioni: la conferma di Bastianini. La promozione di Martin o la super coppia con Marc Marquez.

Lo storico team manager Davide Tardozzi, ai microfoni della spagnola ‘Motosan’ è molto chiaro sullo spagnolo. Ha spiegato che certamente Marquez dall’alto della sua esperienza e classe può fornire informazioni utili sullo sviluppo. Ma un campione come Pecco, semplicemente essere stimolato da questa nuova sfida. E lui è convinto che il centauro torinese vincerà il terzo titolo battendo proprio Marc per entrare nell’Olimpo.

Bagnaia commovente: il gesto prima di cominciare il mondiale lo fa apprezzare ancora di più

Pecco Bagnaia non è in fondo un predestinato come Marc Marquez e non ha nemmeno lo stesso carattere del madrileno. Il suo sogno fin da bambino era stato quello di salire prima o poi su una Ducati nel Motomondiale, eppure dalla natia Chivasso, alle porte di Torino, ha dovuto fare un largo giro prima di arrivarci.

Nel 2011 a 14 anni era in Spagna per farsi le ossa nel CEV e due anni dopo ha debuttato nel Motomondiale con i Team Italia in Moto3. Ma la vera svolta umana e professionale è arrivata nel 2014. Valentino Rossi per primo ha intuito le sue potenzialità, lo la fatto entrare nella sua Academy e lo ha cresciuto come un fratello minore. Non c’è lo stesso rapporto che il Dottore ha con Luca Marini, ma ci siamo vicini.

Per questo però, Bagnaia ha anche fatto una scelta di vita lasciando definitivamente casa sua per trasferirsi a Pesaro. A due passi da Tavullia, il regno di Rossi, dal Ranch dove solitamente si allenano e dal circuito di Misano che ospita il Mondiale.

Oggi a distanza di dieci anni è perfettamente integrato in città e lì vive con la sua compagna, Domizia Castagnini, che il 20 luglio diventerà sua moglie. Ecco perché nel novembre 2022, dopo il primo titolo in MotoGP, l’amministrazione comunale aveva deciso di conferirgli la cittadinanza onoraria. E adesso quella cerimonia, alla presenza del sindaco Matteo Rcci, c’è stata.

Felice e commosso, Pecco, davanti alla sala gremita dell’Auditorium Scavolini: “Io amo questa città e i pesaresi. Qui ho tutto quello che posso desiderare. E quando dico che vado a casa, per me ormai è Pesaro”. Ma ora, testa a Lusail.