Clamoroso in Formula 1: è successo per la prima volta

Il Mondiale di Formula 1 2024 è cominciato con il GP del Bahrain che ha confermato l’assoluta supremazia di Max Verstappen. Nella prima gara della stagione, tuttavia, è successo anche altro..

Due mesi di presentazioni, simulazioni in fabbrica e test in pista ma, alla fine, come era ampiamente previsto nulla è cambiato in Formula 1.

L’inizio del Mondiale 2024 ha confermato le impressioni (e i timori) della vigilia sulla supremazia della Red Bull, destinato a dominare nuovamente la concorrenza grazie a una nuova monoposto ancor più performante rispetto a quella che si è già aggiudicata gli ultimi tre Mondiali con Verstappen.

Al GP del Bahrain si è assistito all’ennesimo assolo del campione olandese. Max ha conservato il primo posto, ottenuto in qualifica, già alla partenza per poi mantenerlo con ampio distacco sugli inseguitori. Nemmeno la sosta ai box ha tolto il primo posto a Verstappen che ha preceduto sul podio il compagno di squadra Sergio Perez e un ottimo Carlos Sainz.

Non è stato un GP da ricordare per Charles Leclerc. Fin dai primi giri, il pilota monegasco ha avuto problemi con la sua Ferrari, alle prese con anomalie all’impianto frenante. “E’ stato orribile”, ha dichiarato Leclerc comunque quarto a fine gara.

Formula 1, GP del Bahrain da .. record

Con il piazzamento ai piedi del podio, Leclerc ha migliorato il risultato ottenuto lo scorso anno al GP del Bahrain. Anche nel 2023, la gara sul circuito di Sakhir è stata quella inaugurale del Mondiale con Verstappen vincitore davanti a Perez e Alonso. Leclerc, invece, si è ritirato per problemi al motore.

Nel GP del Bahrain di sabato scorso tutti i 20 piloti sono arrivati al traguardo, un epilogo che ha sancito un record nella storia della Formula 1. Mai prima del GP disputato sul tracciato di Sakhir, infatti, una gara inaugurale di un Mondiale di F1 era terminata senza almeno un ritiro di uno dei piloti in gara per un incidente o altre problematiche alla monoposto.

E’ la 17esima volta che un Gran Premio di Formula 1 termina con tutti i piloti classificati, un trend che ha subito un aumento nell’ultimo anno dove sono state ben quattro le Gare concluse senza ritiri.

Oltre all’assenza di ritiri, il GP del Bahrain ha inaugurato una stagione storica per la Formula 1. Per la prima volta, infatti, il nuovo Mondiale è cominciato con lo stesso roster di piloti rispetto alla stagione precedente. Sono cambiati i nomi di due team (Alpha Tauri e Alfa Romeo) ma non la line-up dei piloti con Ricciardo-Tsunoda e Bottas-Zhou confermati anche sulla Visa Racing Bulls e sulla Stake F1 Team Kick Sauber.