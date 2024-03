Esclusione improvvisa in MotoGP, sta succedendo di nuovo

Le esclusioni in MotoGP non possono che essere pesanti, ma a volte diventano inevitabili. L’ultima decisione non può però che fare scalpore.

La MotoGP è certamente uno sport in grado di regalare non poche emozioni, sia a chi lo pratica, che avverte una grande adrenalina quando sale in moto, ma anche a tutti gli appassionati, che finiscono per immergersi appieno nell’atmosfera che si respira dentro e fuori la pista. A volte. però, diventa inevitabile fare delle rinunce per i protagonisti, che fanno il possibile affinché tutto avvenga nel migliore dei modi.

Ed è quello che sta accadendo anche ora, con l’ennesima eclusione, arrivata in modo inaspettato ma inevitabile. Gli adetti ai lavori, come capita sempre in questi casi, non possono che prenderne atto e accettare la scelta.

In MotoGP un’esclusione che fa rumore

Ma quale sarebbe l’esclusione che riguarda la MotoGP e che con ogni probabilità in pochi si sarebbero aspettati? Non si tratta, a dire la verità, di un pilota che a causa di un problema fisico è destinato a rinunciare a una o più gare, bensì dell’organizzazione del calendario, che inevitabilmente non può non ripercuotersi su tutti.

Si tratta di un appuntamento che era attesissimo tra tutti, la gara prevista a Sokol, in Kazakistan, nel weekend che va dal 14 al 16 giugno, atteso da molti soprattutto perché già nel 2023 si sarebbe dovuto correre nel Paese, ma era poi arrivata all’ultimo la cancellazione della corsa.

Al momento, è giusto precisarlo, non ci sono ancora certezze ma si fa forte la possibilità dell’ennesima rinuncia, che segue di poche settimane quanto accaduto per il GP di Argentina. Carmelo Ezpeleta, il numero uno di Dorna, almeno per ora ha preferito restare cauto e non esclude del tutto la possibilità che il GP possa effettivamente svolgersi, ben sapendo che mancano ancora diversi mesi al giorno prefissato.

“Io sto parlando ora con gli organizzatori, la pista è pronta, ma mancano ancora alcune strutture – sono state le sue parole al quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo’ -. Da lontano non c’è alcun problema con il Kazakistan”.

Il dubbio rimane

Nonostante le rassicurazioni arrivate da Ezpeleta, non sono comunque ancora pochi i tasselli che devono quadrare affinché la gara in Kazakistan possa svolgersi davvero. Si sta comunque provando a fare il possibile affinché non si ripeta la situazione verificatasi lo scorso anno.

“Gli organizzatori kazaki saranno presenti al fine settimana del Gran Premio del Qatar con un numero importante di persone per preparare i marshall – ha detto ancora il numero uno di Dorna -. Tutto è avviato abbastanza bene”.



Ezpeleta ha comunque le idee chiare su come procedere: “Non è possibile pensare di sostituire quella gara in caso di forfait con il GP di Ungheria – ha precisato -. L’omologazione per la MotoGP è ancora lontana. Se saltasse il Kazakistan, avremo una stagione da 20 gare rispetto alle 22 previste”.

Ci sono però, anche alcuni dettagli che farebbero pensare alla possibilità più che concreta di un forfait. Utilizzando Google Earth per visualizzare il circuito di Sokol, è possibile vedere la pista con diversi edifici in costruzione. Non solo, sul sito del circuito non è presente la gara tra gli eventi in programma a breve. Insomma, avere dei dubbi è più che naturale.