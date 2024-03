Sinner in testa alla classifica, non ce n’è per nessuno

Jannik Sinner non ha alcuna intenzione di fermarsi, anche in questa occasione si trova in testa alla classifica: non lascia le briciole agli avversari

Un 2023 che si è concluso nella migliore maniera possibile con la vittoria della “Coppa Davis” ed un 2024 iniziato con il piede giusto con la sua prima vittoria in un torneo del Grande Slam. Uno Jannik Sinner che non vuole assolutamente fermarsi e sta già pensando ai prossimi impegni. Per il nativo di San Candido, però, arrivano altre fantastiche notizie.

Non è affatto un mistero che la vittoria ottenuta a Melbourne agli Australian Open lo abbia reso ancora più famoso e amato di quanto non lo fosse già in realtà. Ed è per questo motivo che sui social network è uno degli sportivi più apprezzati e, soprattutto, seguiti da parte degli utenti del web. Anche perché i numeri, in questo caso, parlano fin troppo chiaro.

Jannik Sinner, altra soddisfazione: è lo sportivo più seguito sui social

Il ‘nostro’ Jannik Sinner viene apprezzato non solamente in Italia, ma anche all’estero. In molti, infatti, stanno iniziando ad apprezzarlo, conoscerlo e ne ammirano le sue impressionanti qualità fisiche e sportive.

Come annunciato in precedenza, però, è molto seguito sui social network. Anche se, in più di una occasione, soprattutto nel corso di una conferenza stampa allestita a Roma pochi giorni dopo la vittoria del torneo di Melbourne, ha ammesso di non essere un grande fan della tecnologia e dei social.

Che gli piaccia o no, però, i numeri (anche in questo caso) sono schierati dalla sua parte. Lui non cura affatto i suoi profili social. Chi li gestisce, infatti, tende a pubblicare solamente filmati di allenamenti e partnership.

Fatto sta, però, che risulta essere l’italiano più seguito nel tennis. Adesso sono 2,3 milioni di followers che non si perdono neanche un singolo aggiornamento da parte sua. Nulla da fare, invece, per il suo amico e compagno di nazionale Matteo Berrettini che ne ha 1,6 milioni.

Nulla da fare, invece, per gli altri suoi amici e colleghi come Sonego e Musetti che sono tutti sotto al milione. Anche se, ovviamente, non è il tennista più seguito al mondo. Quello più “famoso” è Rafa Nadal (21 milioni). Al secondo posto c’è Novak Djokovic (14,5). Tra i giovani spunta il giovane spagnolo Carlos Alcaraz (4,5). Molto probabilmente a Sinner, di questi dati, poco importerà…