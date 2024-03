Corretto o antisportivo? Il gesto di Montero divide

Ha davvero dell’incredibile quanto accaduto ieri durante Juventus-Sassuolo, partita valida per il campionato Primavera 1. Il tecnico dei bianconeri Paolo Montero, nel finale di gara, ha spinto i suoi calciatori a non restituire palla agli avversari, dopo che questi ultimi l’avevano messa fuori volontariamente per permettere le cure ad un compagno a terra. “La prendeva lui, Francé non dargliela”, queste le parole dell’allenatore uruguaiano, che hanno lasciato attoniti gli emiliani. Naturalmente l’episodio ha riscaldato gli animi a bordo campo, con un botta e risposta tra le due panchine. Dopo il danno però i neroverdi hanno subito anche la beffa: sugli sviluppi dell’azione è infatti arrivato il gol della Juventus, che ha accorciato le distanze siglando l’1-2. Un episodio, fortunatamente, ininfluente sul risultato finale, visto che il Sassuolo ha comunque vinto il match.

VIDEOhttps://x.com/tvdellosport/status/1764739442219057220?s=46&t=1rlHJLciBviUO4LVWQ2cwA