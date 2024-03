Fiorentina, recupero fondamentale per Italiano a centrocampo

Nella gara contro il Torino, dell’ultima giornata di Serie A, Dodo è tornato tra i convocati in casa Fiorentina. Il brasiliano non è però l’unico rientro per Vincenzo Italiano, che può contare nuovamente ora anche su Gaetano Castrovilli. Il centrocampista viola è tornato in campo 276 giorni dopo l’ultima gara con la maglia viola.

L’infortunio

La scorsa estate, Gaetano Castrovilli era stato ceduto dalla Fiorentina al Bournemouth, il centrocampista gigliato non ha però superato le visite mediche con la società inglese ed è tornato alla base. I controlli hanno obbligato il calciatore ad una seconda operazione al legamento crociato che l’ha tenuto lontano dal campo fino a ieri. Gaetano Castrovilli è tornato infatti a giocare nella sfida della 24^ giornata del campionato primavera tra Milan e Fiorentina, vinta per 1-4 dai ragazzi di Galloppa.

La partita

Castrovilli ha disputato una buona ora di gioco contro il Milan, accettando i contrasti e non tirandosi mai indietro, senza rischiare esageratamente su un terreno di gioco non al meglio delle sue condizioni dopo la pioggia degli ultimi giorni. Il centrocampista viola è apparso ancora lontano dalla miglior condizione fisica, ma nelle prossime settimane potrà sicuramente essere un’arma in più per Italiano in Serie A e in Coppa Italia, essendo fuori dalla lista Uefa.

Il futuro

Il contratto di Castrovilli è in scadenza al termine della stagione, Gaetano quindi, lascerà con grande probabilità Firenze a parametro 0. Gli ultimi mesi della sua avventura in viola non saranno però lontani dal campo, il rientro infatti con la Primavera fa preludere ad un reintegro nel breve anche con la prima squadra, con la quale non scende in campo dall’ultima giornata della scorsa stagione, nella sfida contro il Sassuolo. 11 giornate le prossime, in cui Castrovilli proverà a dare il meglio per chiudere nel modo migliore possibile la sua avventura in riva all’Arno e conquistarsi un futuro di alto livello, provando chissà a convincere Spalletti a convocarlo a Euro2024.