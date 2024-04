Altro colpo Ferrari, ha detto sì: Verstappen tradito

La Ferrari si sta preparando nel migliore dei modi alla prossima stagione e sarebbe vicinissima ad un colpo da urlo, in grado di sorprendere Verstappen

La scuderia Ferrari ha in mente un grande piano di rilancio per arrivare a competere con la Red Bull nel 2025 e per farlo ha bisogno di qualcosa di più di Lewis Hamilton. Oltre al pilota più vincente serve una figura rivoluzionaria.

Un fulmine a ciel sereno ha scosso il mondo della Formula 1 in queste ore. La bomba che in molti attendevano e che adesso potrebbe diventare realtà (condizionale sempre d’obbligo in queste circostanze) è l’addio di Adrian Newey dalla Red Bull. Secondo quanto riportato dai tedeschi di ‘Auto Motor und Sport’, testata attendibile in materia, il progettista britannico avrebbe già comunicato ai vertici di Milton Keynes di voler cambiare aria al termine di questa stagione. Il suo contratto sarebbe in scadenza nel 2025, ma l’HornerGate e una situazione interna non più idilliaca stanno spingendo verso un’altra direzione.

Dell’addio di Newey dalla squadra campione in carica soffrirebbe per primo Max Verstappen che proprio alla figura dell’ex Williams e a quella di Helmut Marko aveva legato a doppio filo la sua carriera. Entrambi sarebbero vicini a chiudere la propria esperienza nel box anglo-austriaco e questo non esclude nemmeno il clamoroso passaggio dell’olandese in Mercedes. Un mercato in fase di ebollizione che potrebbe regalarci un 2025 da sogno.

Ferrari, clamoroso colpo Newey: Vasseur prova il tutto per tutto

Ma dove andrà Adrian Newey dopo aver lasciato la Red Bull? Le ipotesi sul piatto al momento sono sostanzialmente due: la prima, quella più attendibile e anche più suggestiva, lo vedrebbe a Maranello, in un piano di completo rilancio della Scuderia assieme ad Hamilton. Come confermato dallo stesso ingegnere inglese in passato, il suo profilo è già stato in un paio di occasioni vicino alla Ferrari, ma alla fine non se ne fece più nulla.

Questa volta i presupposti sembrano essere diversi e la possibilità di poter lavorare con Hamilton rappresenta un incentivo piuttosto serio. La seconda pista a cui bisogna dar credito è quella dell’Aston Martin, con l’ambiziosissimo Lawrence Stroll pronto a ricoprire d’oro il progettista più geniale del Circus. Alonso si ritroverebbe ad usufruire dei servigi tecnici di un mago, andando a costruire un dream team altrettanto affascinante. Per scoprire quale sarà l’effettiva scelta bisognerà attendere ovviamente qualche settimana, ma nel frattempo i tifosi della Ferrari sognano il riscatto. Con un asso così nella manica anche Super Max ha le ore contate.