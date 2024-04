Leicester da favola, Foxes nuovamente in Premier League: capolavoro Maresca

Il Leicester City è nuovamente in Premier League. Ieri sera le Foxes hanno raggiunto la promozione in massima serie inglese senza giocare: è bastata la vittoria per 4-0 del QPR contro il Leeds secondo in classifica, quando di fatto mancano due giornate al termine della regular season e con la squadra di Maresca che ancora deve scendere in campo. Merito proprio dell’ex allenatore del Parma che ha deciso di accettare questa sfida in Championship e riportare le Foxes dove meritano.

Il tutto non sarebbe stato possibile senza l’intramontabile Jamie Vardy, storico capocannoniere del Leicester vincitore del campionato inglese agli ordini di Ranieri. A 37 anni, si è confermato anche in Seconda Serie: capocannoniere con 18 reti, 16 in Championship e con una nuova storia da scrivere anche in Premier League. Il Leicester di Enzo Maresca festeggia con due turni d’anticipo a quota 94 punti, con le Foxes che dopo un anno di Purgatorio, a seguito della retrocessione dell’anno passato, tornano nel campionato che conta!