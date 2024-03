Lazio, vergogna dei tifosi a Monaco: cori per il Duce e saluti romani

Una birreria non casuale e una vergogna a stampo italiana con la Lazio impegnata a preparare la sfida di Champions League di questa sera contro il Bayern Monaco. I tifosi biancocelesti hanno messo in scena uno spettacolo alquanto deplorevole. Un centinaio i “partecipanti”, due fermati e uno arrestato per aver “omaggiato con tanto di saluto hitleriano e aver mostrato l’88. Il numero è usato dai gruppi neonazisti come saluto inneggiante a Adolf Hitler (8 nell’ordine alfabetico indica la H e da anni le comunità ebraiche ricordano che 88 è equivalente a dire «Heil Hitler»).

Tifosi della Lazio a Monaco: polizia apre indagine

Circa un centinaio di tifosi della Lazio si sono riuniti all’Hofbräuhaus am Platzl. Questa è la birreria dove Adolf Hitler svelò il programma del partito nazista nel 1920. Qui il dittatore nazista enunciò i 25 punti del suo programma avviando una stagione di violenza e terrore che, purtroppo, non solo i libri di storia raccontano ma anche ogni commemorazione del 27 gennaio. Altri video che circolano online mostrano i tifosi della Lazio che elogiano il Duce mentre alzano le braccia in segno di saluto romano. Nelle prossime ore la polizia aprirà ulteriore indagine sull’accaduto. Le prime note di sdegno arrivano da alcuni gruppi ebraici sui social.

“Lunedì 4 marzo, intorno alle 23.30, c’è stata un’operazione di polizia in un ristorante. L’antefatto era che un ospite aveva mostrato il cosiddetto ‘saluto hitleriano’. Il sospettato è un turista italiano di 18 anni. È stato trovato sul posto e temporaneamente arrestato. Il 18enne è stato portato in una stazione di polizia per ulteriori accertamenti. Da lì è stato rilasciato dopo che le misure di polizia sono state completate ed è stato versato un deposito cauzionale”. Il portavoce della polizia tedesca ha poi aggiunto: “Ulteriori indagini su questo caso sono condotte dal Commissariato 44 di criminalità politica della polizia criminale di Monaco”.