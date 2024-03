Nadal, ora c’è davvero da preoccuparsi: l’anticipazione è allarmante

Per Rafa Nadal e per i suoi tifosi c’è grande preoccupazione, una anticipazione che getta tutti in allarme sullo spagnolo

Mancano pochi giorni al via dell’attesissimo appuntamento di Indian Wells, in California. Il primo Masters 1000 della stagione in calendario vede al via tutti i grandissimi del tennis, a cominciare da Jannik Sinner, l’uomo più in forma del momento, che va a caccia della posizione numero 2 nel ranking mondiale provando a ripetere quanto fatto agli Australian Open. Ma è attesissimo anche, e non potrebbe essere altrimenti, il ritorno in campo di Rafa Nadal.

Lo spagnolo torna a giocare dopo il torneo di Brisbane a inizio gennaio, che doveva servirgli da preparazione per gli Australian Open. Ma i problemi fisici accusati nel quarto di finale contro Thompson, da cui fu alla fine sconfitto nel terzo set, non gli permisero di prendere il via a Melbourne. Ora, è tutto alle spalle e Nadal è pronto a presentarsi da outsider in California, per rendere difficile la vita a tutti. Sarà una mina vagante difficile da prevedere.

Anche perché, a quanto pare, Rafa è in buona forma, come testimoniato dal match di esibizione disputato contro il giovane connazionale Carlos Alcaraz a Las Vegas. Nadal è riuscito ad aggiudicarsi il primo set per 6-3, perdendo 6-4 nel secondo e poi cedendo solamente nel super tie break del terzo set per 14-12. Indicazioni incoraggianti da quanto si è visto in campo. Ma le cose non sembrerebbero stare proprio così.

Nadal parla prima di Indian Wells e spiazza tutti: il suo grande timore

A rivelare le sue effettive condizioni, è stato proprio Nadal, prima della gara, nella conferenza stampa di presentazione. Forse anche per mettere le mani avanti, lo spagnolo si è lasciato andare a dichiarazioni non proprio ottimiste.

“Dire come sto in questo momento è un azzardo anche per me – ha spiegato – Non so a che livello sarò in California, ma è la cosa meno importante in questo momento. Mi aiuterà anche solo andare lì e allenarmi con dei professionisti, spero di tornare da lì illeso e con una condizione fisica migliore di quando sono arrivato”. L’obiettivo, alla fine, rimane quello di arrivare al top o al meglio possibile nella stagione su terra rossa, il suo ‘territorio’ di elezione. Con un chiarimento: “Se sarà la mia ultima stagione? Non l’ho ancora deciso”.