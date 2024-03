Ribaltone Verstappen: annuncio e nuovo team

Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Bahrain ma arriva subito una notizia clamorosa: nuovo team, l’annuncio

Il primo Gran Premio del mondiale di Formula 1 ha regalato una vecchia certezza: non ce n’è per nessuno. Ci sarà da soffrire per tutti, perché Max Verstappen ha vinto dominando in Bahrain. Certo, è soltanto la prima gara ma la monoposto di Milton Keynes è apparsa imbattibile.

Se nel 2023 solo Carlos Sainz è riuscito a togliere una vittoria alla Red Bull, quest’anno la scuderia anglo-austriaca mira a conquistare bottino pieno, un en-plein mai accaduto nella storia del motorsport.

Verstappen davanti a Perez per una doppietta Red Bull, la prima stagionale, con la Ferrari a seguire a ruota: in terza piazza Carlos Sainz, poi Charles Leclerc che ha accusato problemi ai freni. Il futuro ferrarista Lewis Hamilton, con una Mercedes apparsa indietro alle avversarie, ha invece chiuso al settimo posto. L’inglese non è apparso soddisfatto della sua monoposto, come se già sia proiettato sul 2025 quando indosserà la tanto agognata tuta rossa della Ferrari.

Verstappen cambia team: notizia clamorosa

Se la Ferrari ha completato il super team per la prossima stagione, con Leclerc che affiancherà Hamilton, grande è l’incertezza in casa Mercedes. Il futuro è sicuramente il 17enne Kimi Antonelli, con Toto Wolff che ha ammesso di voler puntare sul giovane italiano.

Ma cosa accadrà nel 2025? Il sedile è vacante e a Brackley hanno in mente un nome di grido per rispondere allo sgarbo della Ferrari. Ed il profilo è uno soltanto, quello di Max Verstappen. La situazione in casa Red Bull è rovente dopo il caso Horner e l’attacco di Jos Verstappen, ex pilota e padre di Max.

Toto Wolff avrebbe già avuto un colloquio con Jos Verstappen e la clamorosa ipotesi dell’olandese in Mercedes è tutt’altro che da scartare. Il team principal austriaco, a F1 Insider, ha spiegato di conoscere da molti anni Jos e di essersi congratulato con lui per la vittoria del figlio. Eppure, a domanda precisa, su un possibile futuro di Max Verstappen in Mercedes, si è lasciato andare ad un laconico “Tutto è possibile”.

Di certo sarebbe la migliora risposta possibile da parte del team tedesco al passaggio di Hamilton in Ferrari. Vedremo se questa occasione si concretizzerà. Sarebbe il secondo scossone in questa Formula 1 che, in pista, sembra sia diventata già noiosa.