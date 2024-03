Verdetto pesante: bocciatura in Formula 1

Formula 1, arriva una pesante bocciatura giusto in tempo per l’inizio della stagione: si tratta di un verdetto molto duro. Arriva l’annuncio

La stagione della Formula 1 è finalmente iniziata, e stanno già arrivando i primi verdetti e giudizi dal Bahrain. Ovviamente è ancora presto, specialmente se consideriamo che questa sarà l’annata più lunga di sempre nella competizione, per un totale di ben 24 gare, due in più dell’anno passato, oltre a ben 6 sprint race. Il tempo per tranciare giudizi insindacabili è quindi ancora molto, e sia esperti che tifosi per il momento fanno bene ad andare cauti.

Eppure qualche verdetto già è stato preso, e una delle notizie più discusse è certamente quella circolata nei giorni scorsi sulla bocciatura di una scuderia. Non una di quelle attualmente in gara, ma di una nuova squadra che avrebbe potuto aggiungersi al campionato mondiale a partire dalle prossime stagioni. Si sarebbe trattato, in questo caso, dell’undicesima scuderia della Formula 1, se solo avesse ottenuto il via libera.

Così non è stato, per il Team Andretti, la squadra dell’ex pilota della McLaren, figlio e papà d’arte. In questi anni il suo team si è fatto un nome nella categoria IndyCar, gareggiando però anche in i Formula E, Extreme E, Indy NXT, oltre che nell’IMSA e nel Campionato Supercars australiano. Dall’inizio della sua attività, nel 2009,a oggi, la scuderia ha anche conquistato tre volte la mitica 500 miglia di Indianapolis. Ma tutto questo non è bastato a convincere la Formula 1.

Bocciatura per il Team Andretti: niente Formula 1

Inizialmente, la FIA aveva dato il suo via libera all’approdo del team nella nuova competizione, aggiungendola al roster delle squadre al via a partire dalla stagione 2025 o 2026. Mancava solo l’ok definitivo della FOM, che però nei giorni scorsi ha dato un parere negativo. Il Team Andretti non è stato riconosciuto come abbastanza competitivo per la Formula 1 e incapace di portare un valore aggiunto alla stagione. Così, la sua candidatura è stata decisamente bocciata.

A spiegare la questione, più di recente, è stato Stefano Domenicali, attuale CEO della Formula 1. Secondo quanto ha detto, il processo di selezione e, in questo caso, di esclusione della nuova scuderia è stato seguito come previsto e comunicato nel modo corretto. Un modo per mettere a tacere alcune polemiche sulla bocciatura della squadra di Michael Andretti, che gode di molti fan e anche nella F1 c’era chi era pronto a vederla in pista.

Domenicali in una dichiarazione riportata da ‘racefans.net’ ha quindi ammesso: “Si tratta di un punto di lavoro congiunto che deve essere fatto tra la FIA e la FOM per quanto riguarda i diversi tipi di valutazione che dobbiamo fare per quanto riguarda quello che è successo, penso che il processo sia stato seguito e che abbiamo presentato il risultato nel modo giusto. Per il futuro è una questione di discussione, naturalmente, con i team, con le giuste proposte commerciali e tecniche che saranno discusse di conseguenza entro quest’anno”.