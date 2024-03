Brighton-Roma, De Zerbi se la gioca: Adingra scalpita, ballottaggio Welbeck-Ferguson

Che la festa cominci. Nella Capitale planato il Brighton di De Zerbi, pronto a regalare agli appassionati di calcio 180 minuti e oltre chissà di spettacolo pallonaro contro l’amico De Rossi. RDZ reduce dal 3-0 di Craven Cottage contro il Fulham ma con l’obbiettivo chiaro di andare fino in fondo in Europa. Nonostante gli infortuni e le indisponibilità di Milner, Hinshelwood, Joao Pedro e soprattutto Kaoru Mitoma. E allora ecco il modulo flessibile dei Seagulls, che all’Olimpico dovrebbe rivedere la difesa a quattro con Dunk e Van Hecke a gestire le operazioni.

Chance in mediana per il rientrante Gilmore, in coppia con Gross e Baleba pronto a riaccomodarsi in panchina. In avanti De Zerbi sfoglia la rosa delle alternativa: Enciso sulla trequarti e uno tra Welbeck e Ferguson come riferimento centrale. Sulle fasce sprint e intraprendenza, con Buonanotte e Adingra. Quest’ultimo tra i grandi protagonisti della Coppa d’Africa vinta dalla sua Costa d’Avorio ed eletto miglior giovane del torneo. Classe 2002, nativo di Abidjan e proiettato verso il calcio dei grandissimi. Una delle frecce più affilate nell’arco di Roberto da Brescia, pronto con le sue truppe d’Albione a mettere a ferro e fuoco Roma.