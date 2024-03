Lutto devastante, lacrime per un Big della Juve

Lacrime per un big della Juventus dopo il lutto devastante che lo ha colpito: il post via social emoziona i tifosi

Il 2024 non è nato sotto una buona stella per il mondo del calcio, che è stato colpito da terribili lutti in questi primi due mesi e sono tante le lacrime che già sono state versate dai tifosi.

Negli ultimi giorni soprattutto, il mondo del pallone ha dovuto fare i conti con un altro lutto devastante che è andato a colpire il calcio dilettantistico. La scorsa settimana, infatti, a seguito di un incidente stradale in Calabria è deceduto Marco Pezzati, giocatore che militava nel San Luca, club di Serie D, dopo che la sua macchina era finita fuori careggiata.

La notizia non ha solo lasciato sgomenti i tifosi del San Luca e quelli della Serie D, ma ha anche colpito duramente uno dei big della Juventus che conosceva molto bene Pezzati, vale a dire Federico Gatti. Il centrale bianconero era molto legato al calciator, difensore come lui e via social ha lasciato un toccante post che non ha potuto non emozionare tutti i tifosi

Addio a Marco Pezzati: il tributo di Gatti è emozionante

Federico Gatti è uno dei giocatori che più è rimasto sconvolto dalla morte di Marco Pezzati, difensore del San Luca, arrivata una settimana fa circa a seguito di un incidente stradale in Calabria. Il difensore della Juve era molto legato al giocatore del San Luca avendo giocato con lui nel Verbania, e per questo motivo la sua morte è stata un colpo durissimo per il bianconero.

Dopo la scomparsa di Pezzati, Gatti ha lasciato trascorrere prima qualche giorno e soprattutto aspettato i suoi funerali prima di salutarlo pubblicamente via Instagram con un post strappalacrime al quale ha legato anche un video in ricordo dell’amicizia che lo legava al giocatore. In tale post, il difensore bianconero ha espresso tutto il suo dolore per la perdita del caro amico, ammettendo come ogni sera pensi a lui e di stare scrivendo con le lacrime agli occhi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Gatti (@federico_gatti2406)

Gatti ha aggiunto come quanto accaduto sia assurdo e che difficilmente se ne farà una ragione, ma allo stesso tempo ricorderà Pezzati pensando alle “pazzie” fatte insieme, cercando di sorridere. Sia il post che il video hanno toccato il cuore dei tifosi che hanno subito mostrato grande vicinanza nei confronti del difensore bianconero che prima di perdere un compagno di gioco, ha perso soprattutto un amico di vita.