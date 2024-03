La Roma è tornata a brillare con Daniele De Rossi. Sono bastati pochi, e chiari, concetti, per ristabilire grandiosamente la qualità al centro del collettivo. Pellegrini ritrovato e decisivo, Dybala si diverte e torna a segnare su punizione (non lo faceva dai tempi della Juventus, pensate un po’), difesa camaleontica e un approccio verticale e intenso. Non è un caso se i marchi di fuoco ieri sono arrivati dai big, compresi Lukaku e Paredes. I leader seguono l’allenatore. Tre vittorie fuori casa all’esordio da subentrato: un gruppo rinato e felice di scendere in campo. Quanto sei bella Roma, ma guai sedersi sugli allori.

Ci sono tutti i presupposti per immaginare spettacolare la sfida contro il Brighton, registrando un approccio molto analogo nell’interpretazione del calcio verticale, intenso, dinamico e moderno. Perché De Rossi sta interpretando perfettamente ogni incontro. La lettura precisa degli episodi toglie ossigeno ai tecnici avversari. Si alza e s’abbassa quando serve, trasforma le due fasi dandogli continuità in modo crescente. I risultati, per ora, premiano indiscutibilmente le sue idee. Un investimento sulla conoscenza, sarà mister futuro? Presto per esporsi e sbilanciarsi, ma i dettami, le formule e la personalità sono senza dubbio un grande indizio. E anche domani sarà così, ne siamo certi.



De Rossi ha riattivato Lorenzo Pellegrini al centro del progetto. Cinque gol in nove presenze col nuovo condottiero, il tecnico sta esaltando le sue qualità. Contribuisce ad iniziare l’azione per poi continuare lo sviluppo. Il condottiero giallorosso ha preso la squadra al nono posto in classifica, in un ambiente che sembrava sul punto di esplodere, tra le difficoltà di gioco e le mancate percezioni di pericolo dell’ultima fase dell’era mourinhiana. Pulizia tecnica e forma di gioco consistente. Domani, in Europa League, sarà spettacolo.

LA PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Spinazzola; Paredes, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All.: De Rossi