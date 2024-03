Sinner, nulla da fare: l’ex numero 2 lo stronca

Jannik Sinner vuole puntare al grande trionfo a Indian Wells, ma l’ex numero 2 del ranking Atp mondiale lo ha stroncato: arriva il verdetto

Il primo Masters 1000 della stagione è un appuntamento da segnare sul calendario. Jannik Sinner sarà uno dei protagonisti assoluti di Indian Wells, nella speranza di raggiungere l’attesa finalissima che si disputerà sul cemento dell’Indian Wells Tennis Garden il prossimo 17 marzo.

Il fenomeno azzurro ha tutte le carte in regola per rubare lo scettro al campione in carica, Carlos Alcaraz. Nella passata edizione del torneo fu proprio il fuoriclasse spagnolo ad avere la meglio. D’altronde, oggi abbiamo la possibilità di ammirare in azione un altro Sinner, ben più maturo e consapevole dei propri mezzi.

Nel 2023 l’atleta altoatesino è cresciuto enormemente, diventando probabilmente il vero rivale del re Novak Djokovic. Indian Wells rappresenta una ghiotta opportunità per il tennista di San Candido, che il prossimo 16 agosto compirà i suoi primi 23 anni.

Se nella competizione statunitense dovesse mettere a referto un risultato migliore rispetto a quello di Alcaraz, Sinner si approprierebbe automaticamente della seconda posizione del ranking mondiale Atp.

La distanze ormai si sono ravvicinate sensibilmente e Jannik ha tutte le carte in regola per scalare gli ultimi posti della classifica. La garanzia è la mentalità incredibile del campione azzurro, oltre al suo talento a dir poco straordinario.

Il classe 2001 preferisce evitare qualunque tipo di distrazione. A Sinner non interessa la luce dei riflettori, vuole soltanto concentrarsi sugli allenamenti e la preparazione ai tanti impegni previsti dal calendario.

Sinner, Haas non ha dubbi: “Djokovic favorito a Indian Wells”

Nei giorni scorsi ha cominciato a prendere confidenza con i campi di Indian Wells e il suo primo allenamento in terra americana lo ha svolto con uno sparring partner d’eccezione. Il riferimento, entrando più nello specifico, è nientemeno che a Tommy Haas, ex tennista tedesco dalle incredibili qualità tecniche.

Haas era uno specialista dei campi in erba, un ex professionista di altissima caratura (in passato è stato numero 2 al mondo). E attualmente è anche il Ceo del Masters 1000 di Indian Wells. Presumiamo che ci sia una grande stima reciproca tra Sinner e Haas, ma il campione tedesco non ha grandissima fiducia in Jannik per quanto concerne il Masters 1000 americano.

Il direttore del prestigioso torneo è intervenuto ai microfoni di ‘Eurosport’, svelando i suoi due favoriti sia nel singolare maschile che femminile: “Djokovic è sempre il favorito numero uno, indipendentemente dal torneo in cui gioca“. Inoltre, Haas ha posto l’accento su Aryna Sabalenka, recente vincitrice dell’Open d’Australia. Ora starà a Sinner ribaltare almeno in parte la previsione di uno che di tennis comunque capisce parecchio.