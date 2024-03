Ancora Valentino Rossi contro Marquez: ecco come glielo ha impedito

Valentino Rossi, proprietario del Team VR46, non ha dimenticato la rivalità con Marquez: spunta il clamoroso retroscena di mercato

No, non è il 2015 e non siamo a Sepang. Valentino Rossi non è in sella ad una Yamaha per giocarsi il titolo mondiale contro il compagno di team Jorge Lorenzo. Marc Marquez non sta battagliando col fenomeno di Tavullia a suon di staccate, sorpassi, controsorpassi, cambi di traiettoria, piccole scorrettezze reciproche e quant’altro.

E soprattutto i due non sono appena entrati in collisione, con lo spagnolo caduto e il campione italiano squalificato: un episodio clamoroso, che tutti ricordano, passato alla storia come fu per lo scontro Senna-Prost in Formula 1. Sono passati quasi 9 anni dall’incredibile incidente in Malesia, che di fatto spianò a Lorenzo il titolo mondiale, impedendo a Rossi di diventare iridato per la decima volta, ma i rancori, da parte dell’ex pilota, non sembrano affatto sopiti.

Intervenuto pochi giorni dopo aver appreso la notizia del passaggio del suo storico rivale in Ducati (il ‘Cabroncito’ gareggerà con una Ducati clienti per conto del Team Gresini), il ‘Dottore’ non ha mancato di riconoscere la possibile ritrovata pericolosità di Marquez in sella ad una Desmosedici.

“Sarà interessante vedere come Marc si adatterà e come guiderà la Ducati. Sarà molto pericoloso”, disse Rossi a ‘Sky Sport’ durante il weekend di test ufficiali a Valencia nello scorso novembre. “Speravamo di ottenere una moto Ducati ufficiale per Bezzecchi. Ora possiamo solo sperare che la differenza tra la GP23 e la GP24 non sia troppo grande. In modo che con Bezzecchi possiamo provare a lottare per il titolo mondiale”, concluse.

Ecco, nelle seconde considerazioni di Rossi si celerebbe la manovra ostruzionistica che, secondo un certo filone della stampa spagnola, l’italiano avrebbe messo in piedi per impedire al rivale di bruciare i suoi piloti sul tempo.

È sempre Rossi vs Marquez: il retroscena

In base a quanto riferito dal portale ‘Elnacional.cat‘, Valentino si sarebbe adoperato in prima persona per impedire l’approdo nel Team Ducati ufficiale, quello in cui gareggiano il bicampione del mondo Pecco Bagnaia e di Enea Bastianini, del nativo di Cervera.

Gl sforzi del ‘Dottore’ si sarebbero concentrati in questa direzione sia per impedire allo storico rivale di diventare uno tra i più seri candidati al titolo mondiale – cosa che, in fondo, Marquez è già tornato ad essere – sia per riservarsi una possibilità. Poi sfumata. Ma che se si fosse concretizzata avrebbe permesso, come dichiarato da Rossi, di vedere un suo pilota – Bezzecchi – su una Ducati ufficiale.

Per questo desiderio, tutto è rimandato al 2025. Intanto, sostengono dalla Spagna, non ci sarà da fare i conti con Marquez, che ha firmato un contratto pluriennale col Team Gresini.