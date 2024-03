Betsson fa ufficialmente il suo ingresso nel mercato italiano, Stefano Tino: “Dopo anni di attenta valutazione, abbiamo deciso di intraprendere questa nuova sfida”

Betsson fa ufficialmente il suo ingresso nel mercato italiano: la piattaforma, vanta una vasta gamma di mercati, riferiti a tutti gli sport , e punta ad imporsi in Italia come leader di settore offrendo la migliore esperienza utente e diventando sinonimo di garanzia, efficienza e qualità garantita da quote davvero interessanti.

Betsson Group, il cui percorso è iniziato nel 1963, detiene licenze di gioco in 23 paesi tra Europa, Sud America, Nord America e Asia centrale, la sua mission è focalizzata sulla fornitura di una moltitudine di mercati che possano soddisfare tutti i suoi utenti. Betsson si prodiga attivamente per assicurare proposte di massimo livello e presentare un palinsesto che la posizioni tra i top player sul mercato.

Il portfolio di opzioni tra cui scegliere rappresenta il top del settore in Italia, garantendo soddisfazione anche ai più esigenti appassionati del mondo del betting. Grazie a uno degli sportsbook più completi presenti nel Bel Paese, il brand offre una vasta selezione di oltre 20 discipline sportive diverse, coprendo così l’ampio spettro di interessi e passioni. Che siano fan di calcio, basket, tennis, o preferiscano sport più di nicchia come il baseball, il cricket o l’hockey, su Betsson sicuramente potranno puntare sulle discipline sportive che più li appassionano. La varietà di mercati infatti è tale da incontrare ogni tipo di preferenza e permettere di esplorare nuove passioni con entusiasmo e coinvolgimento.

“Siamo molto orgogliosi di presentare Betsson in Italia e avere la possibilità di proporre agli appassionati e ai nuovi utenti un’esperienza di gioco online avveniristica. Abbiamo deciso di approcciarci al mercato italiano con profondo rispetto per le sue dinamiche,” ha spiegato il Managing Director Stefano Tino. “Dopo anni di attenta valutazione, infatti, abbiamo deciso di intraprendere questa nuova sfida, portando con noi un know-how consolidato e investimenti significativi. Ogni passo è stato pianificato con cura, seguendo una road map dettagliata e un programma preciso. Il nostro obiettivo è chiaro: garantire che la nostra presenza in Italia sia sostenuta da idee e progetti concreti e una solida strategia. Vogliamo chiarire, soprattutto agli appassionati e professionisti del settore, che Betsson avra` tutti i requisiti per essere un player affidabile e duraturo nel panorama italiano del betting.”

Ronni Hartvig, Chief Commercial Officer di Betsson Group, si è detto davvero fiducioso riguardo a questa nuova avventura: “L`Italia è un mercato molto importante per Betsson e crediamo davvero che questo sia il momento opportuno per lanciare il nostro brand corporate, Betsson, in Italia. Grazie alla forza del gruppo, siamo pronti a sfruttare i nostri investimenti e massimizzare le potenzialità della scalabilità di un brand internazionale come Betsson. Vogliamo posizionare il nostro brand come leader del settore delle scommesse sportive sul mercato italiano.”