Formula 1, caos senza fine: devono rimuoverlo subito

La Formula 1 sta vivendo un momento particolarmente delicato per quanto accade lontano dalla pista. Il caos sembra ormai irrefrenabile

La Red Bull sta implodendo tra lotte di potere e problematiche interne che hanno un’onda molto più lunga della semplice inchiesta interna sull’operato di Christian Horner. Adesso la situazione potrebbe sfuggire letteralmente di mano.

In casa Red Bull ne stanno succedendo di tutti i colori. I più maliziosi potrebbero pensare che la FIA stessa, con l’aiuto di Liberty Media abbia spinto sull’acceleratore per creare una crisi simile all’interno del team più forte e vincente. Se non puoi sconfiggerli in pista allora prova a demolirli nel box. Ovviamente solo fantasie e illazioni prive di ogni fondamento ma fatto sta che per Max Verstappen e soci è davvero complesso poter mantenere alta la concentrazione.

La forza della RB20 non è in discussione e con una normale situazione anche dietro il muretto si andrebbe incontro ad un’altra stagione già scritta. Il problema è che Horner, Marko, Jos Verstappen e i vertici della Red Bull sono in piena bagarre per trovare una vita d’uscita. Tutto è cominciato con la presunta volontà del team principal inglese di far fuori il superconsulente austriaco. Di contro ci sarebbe stata questa inchiesta interna sui presunti messaggi “inadeguati” del manager britannico, conclusasi con un completo nulla di fatto. Horner è stato scagionato e tutto è tornato al suo posto.

Red Bull, Christian Horner passa al contrattacco: la decisione ha spiazzato tutti

Il team principal della Red Bull è passato in queste ore al contrattacco, cercando di difendere la propria immagine e difendendo la propria reputazione. Nella fattispecie i suoi legali, dello studio londinese di Harbottle & Lewis, hanno chiesto la rimozione dell’articolo-inchiesta pubblicato dal sito ‘Business F1 Magazine’. Il testo sarebbe “diffamatorio e privo di fondamento” e lederebbe anche i diritti alla privacy di Horner.

Secondo quanto riportato dal ‘The Telegraph’, l’inchiesta ha identificato chi sia la donna finita al centro della controversia con il manager della Red Bull e ha anche pubblicato una serie di affermazioni relative agli eventi interni al team. si parla anche del tentativo dello scorso febbraio del CEO Oliver Mintzlaff per tagliare i rapporti con Horner. Insomma una guerra intestina che vede più parti in causa coinvolte e una luce in fondo al tunnel ancora molto lontana. Il tutto rischia anche di essere d’intralcio alla cavalcata di Max Verstappen verso il quarto titolo mondiale consecutivo.