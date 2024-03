Ripetere il cammino della scorsa stagione in Conference League e ripartire dalla Bozsik Aréna. Trasferta ungherese per la Fiorentina di Vincenzo Italiano contro gli isrealiani del Maccabi Haifa (primi in campionato, imbattuti da 8 partite). Match che si disputerà in campo neutro, a causa del conflitto in Medio Oriente con il Maccabi che ha già giocato le ultime due gare europee casalinghe lontano dal Sammy Ofer. Diverse le novità nelle probabili formazioni di Maccabi Haifa-Fiorentina, specie nell’undici viola.

Un match ostico con l’occhio che strizza ad Atene, finale di questa edizione di Conference. I gigliati vogliono lasciarsi alle spalle la finale persa lo scorso anno contro il West Ham. Saranno circa 300 i tifosi viola al seguito della squadra in Ungheria.

Una sfida in cui i viola non potranno contare su Christensen, Kouame e Arthur, oltre a Martinez Quarta che nonostante si sia allenato con il gruppo, non è stato convocato per l’andata degli ottavi di finale. Si riparte da Budapest con Italiano che dovrebbe lasciare in panchina Belotti e Bonaventura con gli argentini Nico Gonzalez-Beltran che coadiuvati da Ikoné supporteranno l’unica punta Nzola.

Probabili formazioni Maccabi Haifa-Fiorentina: le possibili scelte di Degu e Italiano

La sfida Maccabi Haifa-Fiorentina sarà visibile su Sky (Sky Sport Calcio e Sky Sport al canale 253), Sky Go e Now Tv (acquistando il Pass Sport), ma anche su Dazn.

Maccabi Haifa (4-3-3): Kaiuf; Khalaili, Feingold, Seck, Gershon; Saief, Show, Mohamed; Khalaili, Pierrot, Rafaelov. All. Degu

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Duncan, Maxime Lopez; Ikonè, Beltran, Nico Gonzalez; Nzola. All. Italiano