Moto GP, Qatar: Bagnaia comincerà al meglio la stagione?

Tutto pronto per l’inizio del Mondiale in MotoGP. La stagione partirà dal Qatar, precisamente dal circuito di Losail: sarà il primo di ventuno appuntamenti che terranno gli appassionati incollati agli schermi.

Ancora una volta “Pecco” Bagnaia si presenterà a questo appuntamento da campione in carica e, soprattutto, da favorito assoluto. La vittoria all’esordio da parte del pilota Ducati pagherebbe 1,85 volte la posta su Planetwin365; come su Betclic, mentre su Unibet è a 1,95. Ricordiamo che l’italiano non è mai riuscito a vincere a Losail, nella classe regina.

Ad insidiare il pilota torinese troviamo, in primis, Jorge Martin. Il compagno di Scuderia di Bagnaia ha chiuso in seconda posizione il Mondiale scorso e ora ha voglia di confermarsi: interessante la quota relativa all’ipotesi di un successo dello spagnolo in Qatar, la quale è di 4,50 su Planetwin365; come su Betclic ed Unibet.

Diverse incognite attorno ad Enea Bastianini, che ha passato un’annata travagliata, soprattutto a causa di diversi infortuni e che ora proverà a trovare continuità. Una sua affermazione già all’esordio pagherebbe su Planetwin365 5,75 volte la posta; su Unibet e Betclic 5,50.

Interessante anche constatare l’ipotesi di una possibile affermazione di Marc Marquez, il quale è passato alla Ducati del team Gresini e che correrà di fianco al fratello Alex. Il successo dello spagnolo, che non riesce ad affermarsi a Losail da oltre dieci anni, pagherebbe su Planetwin365 5,30 volte la posta; su Betclic 5,50 e su Unibet 7.

Tra le possibili sorprese in Qatar non si può dimenticare Brad Binder, con la sua KTM. Il sudafricano è stato il primo tra i piloti non Ducati, a chiudere al meglio la passata annata (quarto posto finale). Questo weekend, un suo successo pagherebbe su Planetwin365 ben 16 volte la posta; su Betclic 15 e su Unibet 17.

A 21, invece, la possibile affermazione di Aleix Espargaro, su Planetwin365; mentre la stessa giocata su Betclic è a 20 e su Unibet 26. Il successo di Marco Bezzecchi è a 16 su Planetwin365; su Betclic 15 e su Unibet 26.