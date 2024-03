Roma-Brighton, ecco le scelte ufficiali di De Rossi e De Zerbi

Tra poco meno di un’ora, all’Olimpico Roma e Brighton scenderanno in campo per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Sarà l’occasione per vedere uno contro l’altro due allenatori italiani emergenti come Daniele De Rossi e Roberto De Zerbi.

Le due squadre arrivano da momenti molto diversi. La Roma, tra campionato e coppa, ha vinto 7 delle ultime 9 gare, mentre De Zerbi e il suo Brighton non vincono dallo scoro 18 febbraio e hanno vinto appena due delle ultime sei gare.

In Europa League, la Roma rispetto al Brighton arriva da un percorso più lungo. Infatti, i giallorossi essendo arrivato solo secondi nel girone hanno affrontato anche i playoff. I Seagulls di De Zerbi invece tornano a giocare nella competizione dopo quasi 3 mesi. Da un derby italiano all’altro: l’ultima gara il 14 dicembre contro l’allora OM di Gattuso.

Le formazioni di Roma-Brighton

Senza Kristensen, infortunato, e Huijsen fuori dalla lista UEFA (oltre al lungo degente Abraham), Daniele De Rossi ha ampia scelta per schierare la sua Roma migliore. Difficile, infatti, che il tecnico giallorosso faccia scelte conservative nonostante Cristante, Paredes e Ndicka figurino nella lista dei diffidati. L’undici scelto da DDR dovrebbe quindi essere il seguente, 4-3-2-1: Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

De Zerbi invece deve fare i conti con parecchie assenze, la più pesante è ovviamente quella del giapponese Kaoru Mitoma, ma non è da sottovalutare anche quella del brasiliano Joao Pedro. Come nella Roma, anche nel Brighton sono tre i diffidati e sono Junqueira, Veltman e proprio Mitoma che non può esserci. Per effetto di questi assenti, De Zerbi dovrebbe scegliere il 3-4-2-1 con: Steele; Igor, Dunk, Van Hecke; Lamptey, Gilmour, Gross, Adingra; Buonanotte, Enciso; Welbeck.