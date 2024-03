Vialli, l’omaggio è da brividi: succede tutto in diretta

La scomparsa di Gianluca Vialli è ancora oggi un evento che fa commuovere tutto il calcio italiano e non solo: l’omaggio fatto al grande campione in diretta è da brividi

Quella del 5 gennaio non sarà più una data come le altre nella storia del calcio italiano. Poco più di un anno fa, infatti, alla vigilia della festa dell’Epifania del 2023, l’Italia perdeva uno dei calciatori più forti ed amati della sua storia, ovvero Gianluca Vialli.

Idolo assoluto per le tifoserie di tutte le squadre nelle quali ha militato, il centravanti lombardo ha iniziato la sua carriera nella Cremonese, squadra della sua città, ma ha legato il proprio nome soprattutto ai grandi trionfi ottenuti con le maglie di Sampdoria, Juventus e Chelsea.

Memorabili lo Scudetto, la Supercoppa Italiana e le tre Coppe Italia vinti in blucerchiato, così come la Champions League del 1996 sollevata con la maglia bianconera, che è ancora oggi l’ultimo trofeo europeo portato a casa dalla Vecchia Signora, così come i trofei nazionali ed internazionali vinti con durante la sua esperienza tra le fila del club londinese.

Vialli, omaggio commovente a Sky: lo Studio 6 è dedicato a lui

L’ex centravanti è stato un punto fermo anche per la Nazionale italiana pur non ottenendo, da calciatore, alcun trofeo importante. Ha avuto la sua rivincita, però, nel 2021 quando, scelto per ricoprire il ruolo di team manager dall’amico fraterno Roberto Mancini, ha festeggiato tra le lacrime e gli abbracci con l’ex compagno di squadra l’Europeo vinto dopo la famosa finale a Wembley, stadio nel quale, trent’anni prima, aveva perso la finale di Champions League con la Sampdoria contro un grande Barcellona.

Il tumore al pancreas che gli era stato diagnosticato nel 2017 lo ha portato via cinque anni dopo, all’età di soli 58 anni (ne avrebbe compiuti 59 a luglio), causando sgomento e tristezza in tutta Italia. Il suo ricordo, però, non è morto con lui e anzi, a più di un anno di distanza, continua a vivere.

Proprio negli ultimi giorni l’emittente televisiva Sky Sport, con la quale aveva collaborato per ben 15 anni, ha deciso di intitolare alla sua memoria lo Studio 6 di Santa Giulia che ora di chiama infatti Studio Gianluca Vialli. La decisione è stata ufficializzata durante la puntata del “Club di Caressa” tra la commozione degli ospiti Paolo Di Canio, Luca Marchegiani e Giuseppe Bergomi, tutti compagni e avversari del bomber durante le loro carriere.

È proprio il conduttore della trasmissione, Fabio Caressa, a commentare l’evento con queste parole: “Oggi il nostro Club è più ricco. Oggi a Sky siamo tutti un po’ più ricchi perché lo studio dal quale trasmettiamo da oggi è dedicato a Gianluca Vialli, che ha passato tutta la sua carriera a Sky qui. Gianluca è sempre nei nostri pensieri e nei nostri ricordi. Resterà sempre un esempio per chi ha lavorato con lui a Sky in tutti questi anni. Consentiteci di dire con un po’ di emozione che da oggi lo Studio 6 di Sky è lo Studio Gianluca Vialli“.