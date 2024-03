Le parole di Francesco Calzona al termine di Napoli-Torino: l’allenatore azzurro al termine del match pareggiato contro i granata: “Abbiamo avuto diverse occasioni e mostrato supremazia schiacciante in più momenti. Non ho nulla da dire alla squadra. Sono soddisfatto. Barcellona? Noi siamo il Napoli, non abbiamo paura dell’avversario. Abbiamo pochi giorni per prepararla ma lo sapevamo. Kvara è un giocatore speciale, lo sappiamo tutti. Gli ho chiesto alcune cose e le sta facendo molto bene. Anche gli altri stanno facendo bene.

Abbiamo iniziato un percorso. La squadra ha fatto un passo in avanti importante. Sono contento del lavoro fatto finora. Merito dei ragazzi disponibili fin dal primo giorno in cui sono arrivato, hanno voglia di fare bene. Sono fantastici”, ha continuato Calzona nel post di Napoli-Torino.

Le dichiarazioni di Calzona post Napoli-Torino

“Gol subiti? Non è sfortuna, è un dato oggettivo che dobbiamo migliorare. Abbiamo preso sempre gol, dobbiamo creare un filtro migliore, oggi abbiamo fatto qualcosa in più. Abbiamo poco tempo ed lavorare su certe cose, i ragazzi però stanno crescendo. Piano piano aggiusteremo anche questo. Orsato? Tutto bene, mi è dispiaciuto il tempo effettivo, forse ci stava qualche minuto in più di recupero. Devo dare certezze alla squadra, avremo anche un piano b. Non voglio cambiare modulo perché rischierei di confondere i giocatori. Hanno bisogno di solidità, questo è il mio obiettivo”.