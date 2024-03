Esplode la Formula 1: Verstappen alla Mercedes

L’annuncio che crea il panico nella Formula 1, Max Verstappen alla Mercedes: cosa sta succedendo in queste ore.

La prima gara del mondiale di Formula 1 è andata ed a vincere, come da pronostico, è stato Max Verstappen alla guida della sua Red Bull. La stagione è iniziata in Bahrein nel migliore dei modi per l’olandese che sembra poter ripetere le imprese dello scorso anno. Che sia questa però, l’ultima annata da trionfatore per il campione del mondo in carica? Non è da escludere.

In Red Bull però mai come quest’anno di sorrisi ce ne sono davvero pochi nei box. Il perché è legato al presunto scandalo ha scosso la F1 nelle scorse settimane, ovvero il caso Horner. Il Team Principal della scuderia, dopo le accuse di una collaboratrice anonima, è stato assolto ed è rimasto ben saldo alla Red Bull ma il papà di Max, l’ex pilota Jos non ci sta e lancia pesantissime accuse nei confronto del manager inglese.

Boom: Verstappen-Mercedes! È scoppiata la Red Bull

L’ex pilota di F1 ha ammesso che in questo momento la Red Bull sarebbe una polveriera e che il clima all’interno dei box sarebbe molto teso. Da qui, si immagina che il padre del campionissimo olandese gli abbia suggerito di cercare fortuna altrove. Anzi, si evince assolutamente che il suggerimento sia quello di lasciare la Red Bull qualora la scuderia austriaca non mandasse via Christian Horner.

Ma non è finita perché le brutte notizie arrivano tutte insieme. Si parla di una presunta cena di Jos Verstappen con il team principal della Mercedes, Toto Wolff. A questo punto non sarebbe così difficile immaginare un mercato dei piloti per il 2025 davvero incredibile. Se Hamilton dirà addio alle Frecce d’Argento per la Ferrari, il suo antagonista Verstappen potrebbe prendere proprio il posto del britannico in Mercedes. Cambierebbe davvero tutto. Ed alla Red Bull chi arriverà?

Per ora si parla di fantamercato, intanto però la spaccatura creata dal padre di Mad Max ormai è presente e che il ventiseienne possa andar via non è ora da escludere al cento per cento. Per ora parrebbe che ci siano solo nomi di spessore sui taccuini dei leader della scuderia delle bevande energetiche: Lando Norris, Oscar Piastri, Carlos Sainz ed anche Alonso.

A quel punto poi, il secondo potrebbe restare proprio Sergio Perez che fino a pochi mesi fa sembrava dover dire addio a fine stagione. Il polverone a Milton Keynes si è appena alzato. Ci aspettano mesi di chiacchiericci.