Juve, continua l’emergenza a centrocampo

Continua l’emergenza a centrocampo in casa Juve. Dopo McKennie (sulla via del rientro) e Rabiot i bianconeri perdono anche Alcaraz per un mese circa. Il calciatore ha riportato una lesione al muscolo bicipite femorale della coscia destra negli esami diagnostici a cui si è sottoposto stamattina al JMedical. Tra 10-15 giorni sarà però rivalutato per definire meglio i tempi di stop.

Allegri a questo punto spera di recuperare McKennie per l’Atalanta. L’americano dovrebbe stringere i denti nonostante il problema alla spalla, già parzialmente è tornato a lavorare col gruppo. L’emergenza a centrocampo, considerata l’assenza di Rabiot, sarà comunque da gestire anche nel prossimo match di campionato, nel quale la Juve avrebbe necessità di tornare al successo per consolidare la posizione di classifica.

La squadra di Allegri da sei partite a questa parte va un po’ a rilento, fatica a trovare continuità di risultati e prestazioni. Nulla di irrisolvibile ovviamente, ma serve un cambio di passo per non mettere in discussione quanto di buono è stato fatto finora. Il secondo posto potrebbe avere anche un valore economico non di poco conto tra piazzamento e qualificazione alla prossima Supercoppa italiana. Ecco perché sarebbe importante non farselo sfuggire di mano con tanta leggerezza.

