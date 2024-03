Lazio, smentite valutazioni sul futuro di Sarri: “Avanti assieme”

Dopo una giornata fatta di voci sul futuro di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, è stata la stessa società a sgomberare il campo da dubbi. Il tecnico toscano, infatti, rimarrà alla guida tecnica della compagine biancoceleste. In particolare, il club di Claudio Lotito conferma il tecnico ex Juventus e Chelsea: “S.S. Lazio conferma, qualora ce ne fosse bisogno, la totale fiducia nell’allenatore Maurizio Sarri”.

Lazio, fiducia in Sarri per oggi e per domani?

Il comunicato di serata fa seguito a circa 48 ore di discussioni sul fallito tentativo d’impresa della Lazio in casa del Bayern Monaco. La formazione biancoceleste ha avuto anche l’occasione di cambiare la gara, ma Ciro Immobile purtroppo l’ha fallita. Alcune delle critiche mosse a Sarri e alla sua squadra riguardano l’intera stagione in generale, anche per via dei risultati negativi in Serie A. Nonostante queste critiche, la società di Lotito si fida ancora del suo allenatore soprattutto perché al di là delle difficoltà a gestire tre competizioni è ancora in corsa per arrivare nuovamente in Europa ed è in semifinale di Coppa Italia.

Se dovessero andare bene questi due tentativi di migliorare l’annata in corso, la Lazio sicuramente non vi saranno ulteriori dubbi sulla permanenza di Sarri. Intanto, però, la società fa quadrato intorno al tecnico di Figline. La società nello stesso comunicato infatti ribadisce la permanenza di Sarri alla Lazio nell’immediato futuro e anche per il prossimo anno: “Il tecnico ha un contratto in scadenza nel 2025. Pertanto tutte le voci che accosterebbero altri allenatori alla S.S. Lazio sono destituite di qualsiasi fondamento”.