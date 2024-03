Leclerc, annuncio disarmante: lo temevano tutti ed è già arrivato

Charles Leclerc, un annuncio che temevano tutti i tifosi della Ferrari purtroppo è arrivato: dichiarazioni che non lasciano dubbi

Come sempre, in pista, ha dato tutto quello che aveva e si è battuto allo spasimo, per ottenere il miglior risultato possibile. Sul talento e sulla combattività di Charles Leclerc non ci sono dubbi. Ancora una volta, però, il pilota monegasco non è stato particolarmente assistito dalla fortuna, tutt’altro.

Con la sua Ferrari, all’esordio stagionale nel Gp del Bahrain sul circuito di Sakhir partiva in prima fila, al fianco di Verstappen. E alla partenza ci ha provato a infilarlo, ma l’olandese era partito anche meglio di lui. Da lì in poi, il campione del mondo in carica ha fatto la solita gara a sé, seminando largamente tutta la concorrenza, incluso il compagno di squadra Sergio Perez.

Leclerc, invece, ha vissuto una gara molto sofferta, con i problemi ai freni che lo hanno limitato non poco. Alla fine, il ferrarista è riuscito ad arrivare in quarta posizione, con il posto sul podio che è stato appannaggio del compagno di squadra Carlos Sainz. Come prevedibile, ci sarà da lavorare e stringere i denti in questa stagione. In attesa di capire cosa potrà succedere con l’arrivo di Lewis Hamilton il prossimo anno. Intanto, Leclerc rilascia un annuncio che preoccupa tutti.

Leclerc lo dice chiaramente: “Verstappen e la Red Bull sono superiori”

Che la Red Bull e Verstappen partissero come favoriti per il 2024 era nella logica delle cose. Nessuno però immaginava, forse, che la loro superiorità fosse a un livello quale quello emerso dai test e dalla prima gara.

Nelle sue dichiarazioni, Leclerc è stato molto chiaro in questo, ammettendo come la monoposto austriaca sia attualmente su un altro pianeta. A Jeddah, per il secondo Gp della stagione, il monegasco ha spiegato: “Max a oggi è ancora troppo lontano, non siamo in grado di impensierirlo“. Eppure, c’è qualche motivo di ottimismo: “La prima gara non ci ha dato modo di capire il nostro vero potenziale, con il problema che abbiamo avuto e che non si era mai verificato prima – continua Leclerc – Credo che ci troviamo in una posizione molto migliore rispetto a un anno fa. Allora dovevamo risolvere tanti problemi, ora possiamo concentrarci sullo sviluppo e sugli aggiornamenti”. Per adesso, bisognerà ancora attendere per i tifosi della Ferrari, per ottenere soddisfazioni in pista.