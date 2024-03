Serie A: la Juventus cerca il riscatto con l’Atalanta, l’Inter può fermarsi a Bologna?

Sta per cominciare una 28esima giornata di Serie A molto emozionante. Diverse sono le gare da tener d’occhio: noi ne abbiamo scelte tre, le quali meritano particolari attenzioni.

Trasferta insidiosa per l’Inter di Simone Inzaghi, che dovrà affrontare il Bologna al Dall’Ara. La gara di sabato sera mette l’una dinanzi all’altra due squadre che stanno vivendo un momento molto positivo: i nerazzurri sono primi con 72 punti, reduci da nove vittorie di fila in Serie A; i felsinei, invece, sono quarti con 51 punti, reduci da sei successi consecutivi.

Il trend casalingo dei rossoblu è quasi dei migliori: parliamo di ben 35 punti raccolti in 14 partite. Che il Bologna possa trovare sorprendentemente la settima vittoria di fila? Il segno “1” per la gara di sabato pagherebbe 3,48 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 3,45 e su WilliamHill 3,40.

In 6 gare su 14, al Dall’Ara, il Bologna ha vinto il primo tempo: la possibilità che anche stavolta gli emiliani possano trovarsi in vantaggio al termine della prima frazione di gioco pagherebbe 4,04 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 3,90 e su Unibet 3,95. Molto allettante anche la quota della giocata “Over 2,5”, su Planetwin365 a 2,03; mentre su Unibet è a 2,02 e su Betclic 2,04.

Alle ore 18 di domenica si terrà, invece, Juventus-Atalanta. I bianconeri sono in piena crisi di risultati: un solo successo nelle ultime sei partite e ben tre sconfitte registrate nell’intervallo in questione. Sogni Scudetto infranti e ora c’è da lavorare sodo per tenersi stretto un secondo posto che sembra tutt’altro che saldo. La Vecchia Signora ha, infatti, raccolto 57 punti e il Milan di Pioli ha solo un punto di ritardo. Anche la Dea non sta vivendo un momento esaltante: ha perso le ultime due partite e ora è sesta con 46 punti.

Il digiuno di vittorie dei bianconeri, per quanto riguarda le gare casalinghe contro i bergamaschi, dura dal 2018: potrebbe essere interrotto? Su Planetwin365, la vittoria della Juventus pagherebbe 2,15 volte la posta; su Betclic 2,14 e su Unibet 2,12. La possibilità che entrambe vadano a segno nei 90 minuti di gioco, giocata “Goal”, pagherebbe 1,80 volte la posta su Planetwin365; come su WilliamHill, mentre su Unibet 1,85.

Altro match che può regalare emozioni è Fiorentina-Roma, in programma domenica alle ore 20,45. La Viola è ottava con 42 punti raccolti, 5 lunghezze di ritardo proprio dai giallorossi, i quali occupano la quinta posizione. Per i ragazzi di De Rossi, si registrano 6 vittorie nelle ultime 7 gare di campionato. Al Franchi non sarà facile per i capitolini, la cui vittoria pagherebbe 2,90 volte la posta su Planetwin365; come su Unibet e WilliamHill. Affascinante l’ipotesi che possano essere realizzati almeno tre gol nel match: l’Over 2,5 è quotato 1,90 su Planetwin365; su WilliamHill 1,85 e su Unibet 1,94.