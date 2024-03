Verstappen cambia tutto: irrompe Schumacher

Max Verstappen, adesso potrebbe cambiare davvero tutti per quanto riguarda il suo futuro: l’annuncio di Ralf Schumacher

Inizio di stagione con il piede giusto per Max Verstappen. Il pilota belga-olandese ha iniziato proprio come aveva concluso: vincendo. Suo, infatti, il Gran Premio del Bahrein in cui ha dominato dal primo all’ultimo giro. Nelle ultime ore si sta incessantemente parlando di lui alla luce di un destino ancora da scrivere. Non tanto per il suo ultimo trionfo, ma per quanto riguarda il suo futuro nel mondo della Formula 1.

Non è affatto passata inosservata la notizia della chiacchierata di suo padre Jos con il team principal della Mercedes, Toto Wolff. Ovviamente nessuno sa quale sia stato l’argomento, ma la cosa certa è che sono nate le prime teorie. In primis quella di un suo possibile futuro nella scuderia tedesca. Una ipotesi assolutamente da non scartare, per il semplice motivo che l’atmosfera all’interno del team della Red Bull non è affatto delle migliori. Nonostante i risultati in pista parlino forte e chiaro.

Verstappen, futuro in Mercedes? Parla Ralf Schumacher

Come tutti ben sanno il sedile della Mercedes, a partire dal 2025, sarà libero per la partenza di Lewis Hamilton con destinazione Ferrari. Ed è proprio per questo motivo che si stanno intensificando, sempre di più, le voci di un approdo di Max Verstappen nella scuderia tedesca. In questo caso andrebbe a prendere il posto di uno dei suoi più grandi rivali con cui ha battagliato in pista soprattutto nel 2021.

Di questo ne ha parlato direttamente Ralf Schumacher ai microfoni di ‘Sky Deutschland’. Il fratello del grande Michael si è anche soffermato sull’imminente passaggio di Hamilton alla Ferrari, affermando che non avrebbe mai immaginato che poteva lasciare la Mercedes per approdare nella scuderia rivale italiana: “Chi avrebbe mai immaginato qualche mese fa che Hamilton avrebbe lasciato la Mercedes?“.

Di conseguenza ha affrontato uno degli argomenti che sta mandando in tilt e, allo stesso tempo, che sta facendo sognare i sostenitori della Mercedes: ovvero quello dell’eventuale, ma complicato, approdo di Max Verstappen. Queste sono alcune delle sue parole in merito: “Un suo passaggio in Mercedes? Non me la sento di escludere questa possibilità. La cosa certa è che ci sono delle tensioni che devono essere affrontate in maniera rapida. Se ci sono degli scontri e qualcuno perde la motivazione, cose del genere possono accadere. La F1 è famosa per questo”.