Ansia Ferrari: “Problemi Leclerc”

La prima gara della stagione ha dato già alcune preoccupazioni ai tifosi della Ferrari. Quanto accaduto a Charles Leclerc è ora analizzato in dettaglio

La Ferrari nella corsa in Bahrain ha conquistato la terza piazza con Sainz e il quarto posto con Leclerc. Un bottino che potrebbe anche considerarsi positivo nel confronto ancora impari contro le Red Bull. Quanto accaduto al monegasco però pone qualche riflessione importante.

Il mondo dei motori corre già veloce, dopo la prima corsa in Bahrain non ci sarà tempo da perdere con il prossimo Gp previsto per domani in Arabia Saudita. La seconda tappa stagionale farà aumentare le attenzioni sulla Ferrari, la nuova SF-24 è tra le macchine in certa di un riscatto definitivo.

Charles Leclerc è chiamato sempre a un salto di qualità definitivo: ha rinnovato il contratto sino al 2028 e dalla prossima stagione avrà al suo fianco Hamilton. In questa annata dovrà cercare di migliorarsi, la Ferrari invece dovrà dargli tutto il supporto possibile e non metterlo in difficoltà, come già capitato proprio in Bahrain con un problema più che evidente.

Leclerc ha un problema, tutti i dettagli

La gara di Sakhir ha sottolineato come la numero 16 ha registrato dei problemi importanti sui freni. Un aspetto di non poco conto e che – già alla partenza – ha messo in difficoltà il monegasco, dopo aver conquistato la prima fila nelle qualifiche del venerdì. Dal secondo posto è scivolato al quinto a causa del bloccaggio della gomma anteriore destra. Un problema complesso, lo ha analizzato anche Davide Valsecchi, ora molto attivo sul web.

L’ex opinionista di Sky è intervenuto in un video sul suo canale Youtube, il problema dei bloccaggi di Leclerc è stato evidente anche seguendo la gara da casa. Valsecchi ha così analizzato in dettaglio la situazione, rimarcando come i problemi delle temperature dei freni ne hanno limitato il loro pieno utilizzo: “Il pilota della Ferrari ha avuto un problema ai freni tale che l’ha portato a fare dei bloccaggi in cui si è rovinata la gomma, avere uno spiattellamento dello pneumatico anteriore destro ha condizionato la gara, nella fase di frenata andava già a bloccarsi”.

Un aspetto che è stato rimarcato nella staccata della curva 10 in Bahrain, un punto particolare dove doveva essere invece la gomma sinistra a rimanere bloccata. Un dato che sottolinea Valsecchi, non senza perplessità: “Nella discesa tra curva 9 e 10, in frenata, dovrebbe bloccarsi l’anteriore sinistro, Leclerc invece aveva ciò a destra anche in quel punto particolare. È un comportamento anomalo che andrà spiegato”. Le difficoltà di frenata sono già al vaglio dei meccanici, anche dopo le ultime lamentele di Carlos Sainz in materia: risolvere questo primo problema per la SF-24 permetterà di guardare avanti con più fiducia.