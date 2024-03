Formula 1, annuncio da brividi: “Intervento a cuore aperto”

Una notizia spaventosa per un ex pilota di Formula 1: l’annuncio è arrivato proprio nei giorni scorsi ed ha lasciato tutti senza parole

L’annuncio ha sconvolto tutto il mondo dei motori, ed in particolare della Formula 1. Proprio adesso che il Mondiale ha preso il via con i primi Gran Premi della stagione in Bahrein e poi in Arabia, è arrivata una notizia sconvolgente che riguarda un ex pilota del circuito.

Dalla Renault alla McLaren, passando poi per Caterham e Lotus, queste le scuderie dove Heikki Kovalainen ha prestato il suo talento. Il pilota 42enne ha di fatto conquistato molti fan nel corso degli anni, diventando così uno dei protagonisti più apprezzati della Formula 1. Per lui ben 112 Gran Premi corsi in Formula 1, e di questi si contano anche quattro podi ed un successo, quello nel 2008 all’Hungaroring con la McLaren.

Parliamo di un pilota che nel tempo ha conquistato grande esperienza, e proprio per questo la sua stagione sarebbe dovuta ripartire proprio quest’anno con l’Aicello Rally Team, scuderia con la quale in questa stagione sarebbe dovuto tornare a correre nel campionato rally giapponese. Per Kovalainen, però, i piani sono andati in fumo.

L’annuncio del pilota è arrivato proprio in queste ore ed ha sconvolto tutti. Heikki, infatti, ha dovuto dare dei chiarimenti sulla sua condizione di salute, svelando un retroscena terribile. I tifosi sono rimasti senza parole quando hanno appreso che, purtroppo, l’ex pilota di Formula 1 dovrà essere operato a cuore aperto per un problema molto serio.

Kovalainen, intervento a cuore aperto: l’annuncio proprio in queste ore

“Mi è stato diagnosticato un aneurisma dell’aorta ascendente durante un recente controllo medico e mi è stato detto di non poter partecipare ai raduni a causa dell’aumento del rischio di rottura dell’aorta”, le parole di Kovalainen che sono state rilasciate attraverso un comunicato stampa pubblicato proprio dall’Aicello Rally Team.

Una situazione molto delicata, che Kovalainen ha di fatto scoperto per caso attraverso dei controlli di routine: “Non ho sintomi e attualmente mi sento bene, e ora stiamo preparando un piano per risolvere il problema”, ha spiegato l’ex pilota di Formula 1.

Poi la rivelazione, che riguarda proprio quello che sarà un passaggio cruciale per contrastare questo problema: “Un’operazione a cuore aperto è la soluzione migliore al momento e ci stiamo preparando. Speriamo di essere operati e di iniziare il recupero il prima possibile”, le sue parole.