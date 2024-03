Nadal, notizia tremenda: quando torna in campo

Un fulmine a ciel sereno la decisione comunicata da Rafa Nadal proprio a ridosso del rientro in campo a Indian Wells

Doveva essere l’ennesimo ritorno in campo in una carriera leggendaria ma funestata da tanti (troppi) infortuni, quello di Rafa Nadal a Indian Wells.

Il campione iberico sembra aver recuperato del tutto dal ko muscolare di inizio anno a Brisbane che gli è costato la partecipazione all’Australian Open. La conferma ulteriore di un infortunio che sembrava ormai superato è arrivata domenica sera in occasione del match di esibizione con Alcaraz a Las Vegas, nel quale Rafa, seppur in una partita giocata a ritmi blandi, sembrava in discreta forma.

E, invece, a poche ore dall’esordio a Indian Wells contro un altro veterano del circuito, Milos Raonic, è arrivata la notizia dell’improvviso forfait. Come di consueto, Nadal l’ha comunicata sui social con un post in cui ha ammesso di non essere ancora in grado di poter competere con i migliori.

La notizia è stata accolta con dispiacere dagli appassionati e dai media spagnoli che hanno dedicato ampio risalto a quanto accaduto, confermando che quella in corso potrebbe essere l’ultima stagione per Nadal in campo.

Nadal, quando può tornare in campo dopo Indian Wells

Prima dell’esibizione con Alcaraz, Rafa, in conferenza stampa aveva ribadito di non aver preso ancora una decisione definitiva sul ritiro. Inevitabilmente però il forfait a Indian Wells acuisce i dubbi su una condizione che Nadal stenta a ritrovare pienamente. Una situazione che non sorprende, considerata l’età di Rafa e un fisico martoriato dopo una carriera logorante.

La speranza, a questo punto, è di rivederlo in campo in qualche torneo della parte di stagione dedicata alla terra battuta, quella preferita dal maiorchino che, nelle stagioni in cui è stato in grado di competere al meglio, ha fatto incetta di titoli tra Masters e Roland Garros.

Vedremo dunque se Nadal sarà in campo nel primo Mille dell’anno su terra battuta che si disputerà a Montecarlo dal 6 al 14 aprile. A seguire ci saranno l’Atp di Barcellona e i Masters di Madrid e Roma, appuntamenti fissi, negli anni scorsi, nella programmazione di Rafa precedente il Roland Garros.

Verosimilmente la partecipazione allo Slam parigino è il grande obiettivo di Nadal che vorrà concedersi un’altra chance nel torneo vinto per ben 14 volte. Roland Garros che ospiterà anche il torneo olimpico di Parigi in estate, altra manifestazione alla quale – ne siamo sicuro – Rafa non vorrà certo mancare, lui che due medaglie d’oro alle Olimpiadi le ha già vinte in singolare a Pechino 2008 e in doppio a Rio 2016.