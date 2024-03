Schumacher pronto a lasciare la sua casa: momento storico

La decisione su Michael Schumacher ha mandato in fibrillazione i tantissimi fan della leggenda della Formula 1: cosa sta per succedere.

Anche se sono passati ormai oltre dieci anni dal terribile incidente sugli sci a Meribel, in Francia, i tantissimi fan di Michael Schumacher non hanno ancora perso le speranze di poter vedere un giorno l’ex ferrarista comparire in pubblico. Un’eventualità che però sembra molto improbabile, stando anche alle dichiarazioni rilasciate negli ultimi tempi da un grande amico come Jean Todt.

L’ex Team Principal della scuderia di Maranello ha infatti affermato che Schumacher è diverso e “non è più quello di prima”, pur senza fornire dettagli più specifici sulle condizioni di salute del 7 volte campione del mondo di F1 (5 titoli con la Ferrari).

L’unica cosa certa è che Schumacher continua a ricevere le migliori cure possibili da parte di medici e specialisti ed è circondato dall’affetto di sua moglie Corinna e dei suoi due figli, Mick e Gina-Maria.

Proprio una scelta fatta da Gina-Maria potrebbe cambiare tutto nei prossimi mesi. La figlia del Kaiser, infatti, ha deciso di convolare a nozze con il suo fidanzato, Iain Bethke. La 26enne e il suo compagno, che ha un anno più di lei, si sposeranno proprio quest’estate e hanno già scelto il luogo dove celebrare il loro amore assieme ad amici e parenti.

Schumacher lascia la casa! Svolta clamorosa

La location che ospiterà le nozze della coppia è infatti quella nei pressi di Palma di Maiorca, sulle colline di Port d’Andratx. La proprietà è stata acquistata da mamma Corinna nel 2018 dall’attuale presidente del Real Madrid, Florentino Perez. L’idea di Corinna era fin dal principio quella di trasformare questa residenza per renderla il luogo più adatto a favorire la migliore assistenza possibile a suo marito.

Molti fan sostengono infatti che Schumacher viva proprio nella residenza sulle Isole Baleari, anche se il muro alzato dalla famiglia a protezione del proprio caro non consente di avere notizie concrete su questo aspetto.

Di certo la scelta di Gina-Maria di convolare a nozze con il suo partner nella proprietà di Maiorca lascia pensare che sia effettivamente così o che verrà colta l’occasione del matrimonio per effettuare lo spostamento.

Evidentemente la figlia 26enne di Schumacher vuole che il papà prenda parte a questo evento così importante nella sua vita, anche se non è ancora chiaro in che modalità. I tifosi di ‘Schumi’ non possono fare altro che incrociare le dita e sperare.