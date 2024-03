Un altro record senza giocare: pazzesco Sinner

Sinner è il grande protagonista di questo avvio di stagione tennistica. L’azzurro ha ottenuto un altro incredibile record

Il volto principale della stagione tennistica, fino a questo momento, è sembra ombra di dubbio quello di Jannik Sinner. L’azzurro ha iniziato alla grande con dodici vittorie su altrettante partite disputate: un rendimento che gli ha permesso di alzare due trofei, l’Australian Open (il suo primo slam in carriera) e l’ATP di Rotterdam.

Successi fondamentali sotto tutti i punti di vista: l’altoatesino è diventato l’uomo da battere ma soprattutto è salito al terzo posto della classifica ATP. Traguardo importante ma Sinner punta ancora più in alto, vuole la vetta della classifica. Davanti al classe 2001 troviamo Alcaraz e Djokovic: superarli non sarà semplice ma il tennista ha dimostrato di avere le capacità, tecniche e mentali, per compiere qualsiasi impresa.

In attesa di nuovi successi, il fenomeno italiano è riuscito a conquistare un altro record: la cosa sorprendente è che lo ha fatto senza giocare. Sinner guida una speciale classifica, quella dei social. Il ventiduenne, stando a quanto riportato dal ‘corrieredellosport’, è il tennista azzurro più seguito su Instagram. Un dato a dir poco sorprendente considerando come lo stesso Sinner ha sottolineato di non amare i social.

Il numero tre del mondo preferisce una seduta di allenamento in più ad una storia Instagram. Ecco perché il primato, in questa speciale classifica, lascia tutti sorpresi anche se parliamo di un giocatore particolarmente amato sia in Italia sia all’estero. Entrando nel dettaglio della questione social, Sinner ha raggiunto quota 2.3 milioni di follower su Instagram.

Sinner, re azzurro sui social: Nadal il tennista più seguito

Ancora più sorprendente è il distacco tra Sinner e il secondo tennista italiano più seguito: parliamo di Berrettini che ha 1.6 milioni di follower. L’azzurro ha vissuto momenti non semplici dal punto di vista fisico e ora vuole tornare ad essere grande protagonista. Per quanto riguarda gli altri italiani, Sonego e Musetti, hanno tutti meno di un milione di seguaci.

Un vero e proprio dominio sui social per quanto riguarda il tennis azzurro: dominio che corrisponde a quanto si vede sul circuito dove Sinner sta ottenendo risultati sorprendenti. Le cose cambiano, sempre a livello social, se si esce dai confini nazionali. Il tennista più seguito in assoluto è Nadal che vanta 21 milioni di follower.

Lo spagnolo è seguito da Novak Djokovic: il numero uno al mondo ha un numero di follower pari a 14.5 milioni. Al momento la distanza da Sinner è piuttosto netta ma non è detto che l’azzurro possa colmare anche questo divario.