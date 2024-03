Addio Satta, Berrettini l’ha già dimenticata: spunta il video

I top del tennis mondiale sono impegnati in uno dei tornei più importanti. Intanto è un altro caso invece a far discutere tutti.

Il mondo del tennis vede campioni come Djokovic, Alcaraz e il nostro Sinner pronti a sfidarsi (ovviamente se arriveranno alle fasi finali del torneo) nel Masters 1000 di Indian Wells, un torneo californiano considerati tra i più importanti al mondo. Come capita purtroppo spesso bisogna anche fare i conti con le assenze, atleti che per un motivo o un altro hanno dovuto rinunciare a giocare.

Conosciamo tutti la situazione di Rafael Nadal, arrivato dopo tempo a Indian Wells, ma costretto al forfait poche ore prima del debutto. Purtroppo per i nostri colori un altro grande assente è l’ex numero 6 al mondo e finalista di Wimbledon nel 2021 Matteo Berrettini. L’azzurro è attualmente addirittura fuori dai primi 150 tennisti al mondo, al momento ha deciso di ripartire dal basso e infatti in questi giorni sarà tra i protagonisti del Challenger 175 di Phoenix.

Un torneo minore, ma almeno un modo per valutare le proprie condizioni fisiche. Gli ultimi tempi hanno visto Berrettini, sopra le nostre cronache nazionali, solo per questioni di gossip e soprattutto per l’annuncio sulla rottura con la showgirl Melissa Satta. Sono rumors, ma l’azzurro avrebbe ‘già dimenticato’ la donna e il video delle ultime ore ha fatto per questo molto scalpore.

Berrettini, nuova fiamma? Il video è virale

I colleghi di RTL 102.5 hanno pubblicato in diretta e durante la trasmissione un piccolo scoop di gossip inerente a un video che vede protagonisti a Roma Matteo a pranzo con un’amica, un’avvenente ragazza bionda. Il popolo gossip si è scatenato e in poche ore tutti hanno pubblicato il video e il trend, Matteo era a pranzo con l’ex fidanzata storica del cantante Ultimo Federica Lelli. I due sembravano in ottimi rapporti, anche se non c’è stata nessuna conferma riguardo il possibile inizio di una nuova relazione.

I social però si sono scatenati, tra chi ha elogiato la nuova coppia, parlando di due bellissimi, a chi invece ha nuovamente attaccato l’azzurro, pensando di pensare troppo a distrazioni e non al ritorno in campo.

IN CHE SENSO MATTEO BERRETTINI E FEDERICA LELLI???? (Ex storica di ultimo) pic.twitter.com/MGZBzzlz8n — Giusymc98 🤍🖤🏎 (@giusymc98) March 8, 2024

Come sempre i social si dividono e creano polemiche ma l’azzurro è pronto a smentire tutti e già a Phoenix i suoi fan sperano di vederlo in buone condizioni. Con l’obiettivo di tornare in campo competitivo il prima possibile. Ecco il video con i due: