Berrettini spiazza tutti: la decisione è UFFICIALE

Finalmente ci siamo! Matteo Berrettini ha spiazzato tutti, la notizia è diventata ufficiale nel corso delle ultime ore.

E’ arrivato finalmente il momento di rivederlo in campo. Dopo sei mesi di pausa, Matteo Berrettini è pronto a prendere nuovamente la racchetta tra le mani e tornare a giocare dopo il pesante infortunio che lo ha colpito nel 2023 e che l’ha anche costretto a fermarsi per diverso tempo. L’ultima volta che lo abbiamo visto in campo, infatti, è stato in occasione degli ultimi US Open.

Era il 31 agosto del 2023 quando Matteo si infortunò alla caviglia in occasione della sfida contro il francese Arthur Rinderknech. Un infortunio molto serio, che ha costretto il campione italiano a fermarsi e ritrovare forse, condizione ed ovviamente mettere a posto il problema alla caviglia. Da quel giorno ad oggi sono cambiate tante cose: il tennis italiano, per esempio, ha trovato un giovane campione e vincitore di un Grande Slam come Jannik Sinner.

Ed ancora, Berrettini tornerà in campo per la prima volta dopo la fine della sua relazione con Melissa Satta. Una storia, quest’ultima, che ha fatto discutere scatenando inutili polemiche, come dimostra quanto fatto dalla showgirl che in questi ultimi giorni è stato quasi costretta a tornare sui social con un video denuncia contro alcuni articoli riguardanti la sua vita e la relazione con lo stesso Berrettini.

Matteo Berrettini, adesso è ufficiale: pronto il ritorno, ecco quando

Insomma, a distanza di qualche mese ci sono stati tanti cambianti, dentro e fuori la vita di Berrettini. Al netto di questo, però, il tennista italiano è pronto a rimettersi in pista e lo farà con un torneo molto particolare al quale è stato invitato. Adesso abbiamo anche la conferma ufficiale, Matteo ripartirà Challenger 175 di Phoenix che si svolgerà dal 12 al 17 marzo, il tutto grazie ad una Wild Card.

Un percorso complicato, visto che Berrettini dovrà vedersela con alcuni Top 50 come Jan-Lennard Struff, Tomas Martin Etcheverry, Chris Eubanks, Roman Safiullin, Emil Ruusuvuori, Marcos Giron, Alexander Shevchenko e il tre volte campione Slam, Andy Murray. Oltre a questi anche l’italiano Flavio Cobolli.

Dopo Phoenix, per Berrettini arriverà il momento dell’ATP 1000 di Miami dal 20 al 31 marzo, poi sarà la volta del torneo di Marrakech, previsto dall’1 al 7 aprile. Un programma serrato per il tennista italiano che si prepara a tornare nuovamente protagonista del circuito, nella speranza di portare a casa fin da subito risultati positivi.