Fiorentina-Roma, sfida europea: in palio punti e consapevolezza

Il posticipo domenicale di questa giornata di Serie A vedrà di fronte la Fiorentina e la Roma, che questa sera si sfideranno al Franchi per una partita dal forte sapore europeo. Da una parte, la formazione toscana vuole provare a qualificarsi per i gironi di Europa League, dall’altra parte i giallorossi di Daniele De Rossi non hanno alcuna intenzione di fermarsi dopo l’importante striscia positiva (sconfitta solo dall’Inter) da quando l’ex SPAL è arrivato sulla panchina dei capitolini.

Dopo un inizio complicato, i ragazzi di Vincenzo Italiano sembrano essersi ripresi e hanno agganciato nuovamente il treno che porta all’Europa: la vittoria nell’andata degli ottavi di finale di Conference League, contro il Maccabi Haifa, ha dato a Italiano importante certezze e conferme in vista del prosieguo della stagione. La Roma sta invece vivendo un grande periodo, forse poco pronosticabile dopo il caos nell’ultimo periodo dell’era Mou: la strepitosa vittoria in casa contro il Brighton di Roberto De Zerbi ha fatto aumentare l’entusiasmo dei giallorossi, che ora sono in forte corsa per la qualificazione in Champions, obiettivo molto complicato qualche settimana fa, con la squadra che era allo sbando e priva di nuove motivazioni.

De Rossi ha dato una vera e propria impronta alla sua squadra e ha rigenerato calciatori che sembravano essersi persi: stasera, contro la Fiorentina, sarà l’occasione per acquisire nuova consapevolezza in quella che per tutte le squadre è una trasferta ostica contro una squadra difficile da affrontare. Italiano è consapevole dell’importanza della partita: in palio ci saranno tre punti pesantissimi e una grande dose di maturità in vista del prosieguo della stagione.

Fiorentina-Roma (domenica, ore 20:45)

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Belotti. All. Italiano

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Pellegrini, Paredes, Cristante; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi