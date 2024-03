Fiorentina, con la Roma è spareggio per l’Europa

Dare continuità agli ultimi risultati contro forse la squadra più in forma del momento. Al Franchi arriva la Roma e per la Fiorentina di Vincenzo Italiano è un vero e proprio scontro diretto per l’Europa. La sfida a De Rossi può lanciare nuovamente la viola verso la zona Champions League.

Il momento viola

L’undici di Vincenzo Italiano viene da 5 punti nelle ultime 3 a cui è seguito il successo europeo contro il Maccabi Haifa. Il tecnico viola non potrà contare su Beltran squalificato ma ritrova Martinez Quarta e Arthur oltre a Castrovilli alla prima convocazione stagionale. In attacco toccherà quindi all’ex Belotti guidare il reparto dopo la panchina europea con Bonaventura a supporto. Con il Gallo alla ricerca di riscatto dopo 18 mesi negativi nella capitale. Una Fiorentina che ha vinto le ultime due al Franchi contro Frosinone e Lazio e vuole dare continuità anche contro i giallorossi per provare ad accorciare sui ragazzi di De Rossi e mettersi così anche alle spalle due mesi iniziali di 2024 davvero complicati che avevano abbassato i decibel della tifoseria gigliata.

La probabile formazione

Con Beltran squalificato difficilmente Italiano opterà per due attaccanti con il solo Barak, reduce dal gol europeo, ad insidiare Bonaventura per una maglia sulla trequarti. In caso di titolarità del ceco, Bonaventura slitterebbe in mezzo al campo così come contro Lazio e Torino. Con il “Jack” sulla trequarti sarebbe invece ballottaggio aperto tra Mandragora e Duncan per affiancare Arthur. In difesa rientra Martinez Quarta che si giocherà una maglia da titolare con Ranieri per affiancare Milenkovic. Davanti confermato Nico Gonzalez tornerà Sottil al posto di Ikoné rispetto al match europeo. Ballottaggio aperto anche sulla fascia destra con Kayode avanti ma comunque insidiato da Faraoni.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; N. Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Belotti.