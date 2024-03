Alzi la mano chi si aspettava un cambio così repentino della Roma dopo l’addio di Mourinho… Con il nuovo allenatore, il club capitolino ha iniziato a giocare a calcio e i numeri danno ragione alla società. Nonostante l’esonero burrascoso, l’ex capitano è riuscito a riportare il sereno in un ambiente non semplice come quello giallorosso: ora, però, il futuro di De Rossi potrebbe essere certo.

Il tecnico portoghese è solo un lontano ricordo: con DDR in panchina la Roma ha perso soltanto una volta tra tutte le competizioni, contro l’Inter, 2-4, che in questa stagione fa un campionato a parte. Giallorossi, tra l’altro, a un passo dai quarti di finale di Europa League dopo il 4-0 dell’andata contro il Brighton. De Rossi, in poco tempo, è riuscito a conquistare tutti nonostante lo scetticismo iniziale, considerando anche i risultati poco brillanti ottenuti contro la SPAL.

L’allenatore della Roma è stato in grado di far tornare grande un certo Lorenzo Pellegrini che nella prima parte della stagione ha vissuto probabilmente uno dei periodi più bui della sua carriera tra infortuni e prestazioni al di sotto delle aspettative. 26 gol fatti in 10 partite, 3 clean sheet e 11 gol subiti (7 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta tra tutte le competizioni), con De Rossi che oltre a cambiare sistema di gioco ha modificato le gerarchie in porta con Svilar che ha, di fatto, tolto il posto, a Rui Patricio.

Sognare non costa nulla e la qualificazione in Champions sembra essere alla portata, grazie al ranking UEFA: la Roma è attualmente quinta, con la dirigenza che sogna di ripetere il cammino europeo della scorsa stagione. A fine anno, sarà tempo di bilanci e il futuro di De Rossi sembra essersi capovolto visti i risultati ottenuti… rinnovo possibile?