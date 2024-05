Ribaltone Marquez, addio Ducati: annuncio e nuovo team

È tutto da decifrare il futuro di Marc Marquez. Il sogno del fuoriclasse spagnolo è la Ducati ufficiale, ma le alternative non mancano

Trovare una moto con cui tornare a vincere il titolo mondiale. Questo è il sogno di Marc Marquez che in vista della prossima stagione ha in mente un solo e unico obiettivo: tornare a vincere il titolo mondiale di MotoGP. Lo splendido secondo posto conquistato al Gran Premio di Francia sul circuito di Le Mans non ha fatto altro che confermare il ritorno ad altissimi livelli del trentunenne fuoriclasse di Cervera.

Al quale per compiere l’ultimo step manca solo un elemento: una moto da primato. La Ducati Desmosedici in dotazione al team Gresini si sta dimostrando competitiva, ma non abbastanza per vincere. Dunque la ricerca di un team ufficiale per il prossimo anno rappresenta la priorità assoluta per il sei volte campione del mondo della classe regina.

Per fare un po’ di chiarezza sull’argomento è intervenuto ai microfoni di Gpone.com Alberto Vergani, uno dei manager più esperti e apprezzati del Circus delle due ruote. Il quale ha offerto molte indicazioni utili sul futuro professionale dell’ex acerrimo nemico di Valentino Rossi. Tanti spunti e soprattutto una certezza, che determinerà la prossima destinazione di Marquez.

“Con una moto di alto livello come la Desmosedici Marc sta facendo vedere a tutti di che pasta è fatto. I risultati ottenuti finora nel mondiale sono assolutamente in linea con le sue aspettative: probabilmente non vincerà il mondiale piloti – precisa Vergani – ma darà filo a torcere a tutti“.

Marquez, il futuro è lontano dalla Ducati: pronto il nuovo team per il 2025

Secondo Vergani però il futuro di Marquez potrebbe essere lontano da Borgo Panigale: “C’è un’opzione legata a Pramac se Martin andasse ad affiancare Bagnaia, ma direi di fare molta attenzione all’eventualità di un approdo all’Aprilia“. Secondo Vergani è dunque il team di Noale il favorito numero uno ad acquisire le prestazioni di Marquez per la prossima stagione.

“Rivola farà di tutto per convincere Marc ad accettare un futuro all’Aprilia. Stiamo parlando di una moto molto competitiva che avrà la possibilità di competere per il titolo mondiale. E per Marquez sarebbe un’alternativa di alto profilo. Detto questo – ha concluso Vergani – se io fossi Gigi Dall’Igna farei di tutto per non farmi sfuggire uno come Marquez. Lui è unico, è un mix tra Valentino Rossi e Stoner, un vero e proprio fenomeno”.