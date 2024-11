Jasmine Paolini, arriva una batosta terrificante: cosa succede

Notizia tutt’altro che positiva per Jasmine Paolini. La tennista italiana rischia di non poter finire la stagione in salita

Difficile immaginare un’annata più ricca di soddisfazioni per Jasmine Paolini. Si tratta del talento assoluto del tennis femminile italiano, la regina di un movimento che non vuole avere nulla da invidiare a quello maschile. La fuoriclasse della Garfagnana ha raggiunto risultati straordinari in questa stagione, sia con il singolare che nel doppio, affiancando una veterana come Sara Errani.

Le due azzurre sono infatti campionesse olimpiche in carica, visto che si sono aggiudicate la medaglia d’oro a Parigi 2024, nel torneo di doppio femminile, superando anche avversarie ben più quotate alla vigilia. Inoltre, sempre nel doppio, hanno ottenuto due trionfi prestigiosi nei WTA 1000 di Roma e di Pechino, facendo salire il proprio ranking a livelli assoluti.

Paolini ed Errani si sono aggiudicate la possibilità di disputare le WTA Finals, l’atto che concluderà la stagione tennistica femminile e che si terrà a Riyadh ad inizio novembre. Nel torneo di doppio, fra le otto coppie più forti della stagione, le azzurre cercheranno di bissare i recenti successi. Ma Jasmine ha anche un altro compito: fare bene nelle Finals singolari, visto che è aritmeticamente qualificata anche a questo torneo.

Girone di ferro per la Paolini alle WTA Finals di Riyadh

Il ranking mondiale femminile vede Jasmine Paolini al quarto posto, viste le grandi prestazioni stagionali, come la vittoria a Dubai e le finali raggiunte a Wimbledon e Roland Garros. Dunque la tennista toscana sarà sicuramente presente alle Finals in singolo, assieme alle altre migliori 7 del mondo.

Il problema è che potrebbe attenderla un girone di ferro, ovvero affrontare immediatamente a Riyadh alcune tra le più forti in circolazione. Ancora non sono stati ufficializzati gli accoppiamenti, ma vista la posizione nel ranking la Paolini potrebbe subito dover sfidare alcune favorite al titolo stagionale.

Paolini non potrà affrontare negli incontri iniziali del girone sicuramente Coco Gauff, terza in classifica generale. L’azzurra troverà invece una tra Sabalenka e Swiatek, le due favoritissime e più forti al momento. Una tra Rybakina e Pegula in terza fascia e, infine, Zheng o Krejcikova come ultima sfidante, quest’ultima sarà presente nonostante non risulti in Top 8, per via del trionfo a Wimbledon proprio contro Jasmine.

Duelli esaltanti e da non perdere per la Paolini e per tutti gli appassionati di tennis in Italia. Con la certezza che la 28enne darà il massimo per chiudere la stagione nel miglior modo possibile.