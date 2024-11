Milan, avvio di stagione deludente. Cosa serve per svoltare?

Il Milan è uscito sconfitto dal big match contro il Napoli dopo una prova certamente non da bocciare in via definitiva, ma a sprazzi. I rossoneri non hanno approcciato di certo con il giusto piglio la gara e l’aver incassato il gol subito ha incanalato la contesa sul binario partenopeo.

Le assenze di Theo e Reijnders si sono fatte sentire, ma la truppa di Fonseca ha costruito pericoli offensivi a strappi. Troppa discontinuità e poca volontà di attaccare la porta con grande fame.

La vetta si allontana, Conte vola a +11 sui rossoneri che hanno la gara di Bologna da recuperare, ma il pubblico di fede rossonera inizia a spazientirsi di questo rendimento.

Servirà recuperare dinamismo ed entusiasmo anzitutto sul piano dei giocatori. Ma non sarà affare semplice.