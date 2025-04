Bologna-Napoli, pochi dubbi per Italiano: novità sulla trequarti! E in avanti…

Questa sera big match al Dall’Ara tra Bologna e Napoli: i rossoblù si giocano la qualificazione alla prossima Champions, il Napoli lo scudetto. Vincenzo Italiano potrebbe optare per il solito 4-2-3-1 con Skorupski in porta, difesa formata da Holm, Beukema, Casale e Miranda. Ferguson e Freuler in mediana, Orsolini, Odgaard e Cambiaghi sulla trequarti alle spalle di Dallinga.

La probabile formazione del Bologna

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Casale, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano.

Italiano dopo la vittoria di Empoli

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo in Coppa Italia sul campo dell’Empoli: “Sono contento per questo primo tempo, che ci ha visti approcciare davvero bene, andare sul doppio vantaggio, riuscire anche a trovare il terzo gol. In una semifinale d’andata questo ti permette di arrivare al match di ritorno con l’obiettivo di non fare danni. In questo momento stiamo bene, i ragazzi hanno grande concretezza, dobbiamo sfruttare l’entusiasmo che si è creato. Il calcio è molto imprevedibile, molto strano, bisogna rimanere sul pezzo anche nella partita di ritorno“.