Bologna, ansia per Italiano: si ferma un titolarissimo in Coppa Italia, le sue condizioni

In una serata praticamente perfetta per il Bologna in Coppa Italia con i felsinei che hanno ipotecato la qualificazione alla finale di Roma visto il 3-0 del Castellani, la nota dolente riguarda l’infortunio di Davide Calabria.

Con i rossoblù ampiamente in vantaggio con le reti di Dallinga (autore di una doppietta) e Orsolini, a metà secondo tempo l’ex terzino del Milan ha chiesto il cambio per un problema al ginocchio sinistro.

Infortunio Calabria: da valutare le sue condizioni

Saranno da rivalutare le condizioni dello stesso Davide Calabria che dopo essersi infortunato al Castellani nella semifinale di andata è stato sostituito da Holm. Gli esami strumentali chiariranno l’entità del problema e i seguenti tempi di recupero.