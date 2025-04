Riecco Valentino Rossi, l’Italia può sognare: decisione definitiva

Presentazione ufficiale e annuncio del ‘Dottore’: ci sarà anche lui in pista il prossimo 20 aprile. Ecco tutti i dettagli

“Rossi c’è”, come ha urlato tante e tante volte da Guido Meda per raccontare l’arrivo al traguardo del ‘Dottore’ da numero uno assoluto. Rossi c’è, o meglio ci sarà all’appuntamento che molti appassionati attendono praticamente da un anno.

Valentino Rossi alla 6 Ore di Imola il prossimo 18-20 aprile, tutto vero e ufficiale. Il pilota di Tavullia sarà presente alla seconda tappa del campionato di hypercar, il World Endurance Championship noto semplicemente come Mondiale WEC, che si correrà appunto all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

“Abbiamo corso per la prima volta a Imola lo scorso anno, l’evento fu un grande successo”, ha sottolineato Frederic Lequien, il CEO della FIA WEC durante la presentazione dell’evento tenutasi venerdì scorso all’aeroporto di Bologna e che nel 2024 attirò oltre 70mila spettatori. “Non vediamo l’ora di tornare per la sua seconda edizione, ci saranno nomi di spicco e griglie di altissimo livello”.

L’attesa è spasmodica per una corsa che avrà come favorite le Ferrari, in testa sia alla classifica Piloti che a quella Costruttori dopo la prima tappa in Qatar dello scorso febbraio. La ‘Rossa’ può contare su un super tridente: Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, quest’ultimo campione del mondo nel 2024.

Nella 6 Ore di Imola correranno diversi piloti con un passato illustre in Formula 1, da Jenson Button che vinse il mondiale nel 2009 mondo nel 2009) a Robert Kubica. Poi altri nomi importanti come l’italiano Antonio Giovinazzi, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries e Kevin Magnussen. Presente pure Mick Schumacher, il figlio dell’indimenticato Michael.

Valentino Rossi non vede l’ora: “Imola circuito leggendario”

“Non vedo l’ora di tornare su questo circuito leggendario”, il messaggio social lanciato giorni fa da Valentino Rossi in vista della 6 Ore di Imola che lui correrà, ovviamente, al volante della BMW M4 GT3 numero 46. Il ‘Dottore’ è alla sua seconda stagione nel Mondiale WEC, nella classe LMGT3.

Rossi proverà a riscattare un esordio stagionale piuttosto complicato. In Qatar era partito dall’ottava posizione, terminando però la gara al 28esimo posto assoluto e all’11esimo nella classe LMGT3.

Imola sarà la seconda delle otto tappe del Mondiale WEC 2025, che si concluderà in Bahrain l’8 novembre. Ecco il calendario completo delle prossime sette gare, a partire da quella all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari del 20 aprile.