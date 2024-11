F1, penalizzazione anche per Leclerc e Norris: cambia la griglia del GP Brasile

A pochi giorni dal Gran Premio del Brasile arriva un’indiscrezione già decisiva. Attenzione alla griglia di partenza.

La lotta per i titoli mondiali di Formula 1 si fa sempre più fitta. Manca sempre meno al quartultimo appuntamento della stagione e tutti gli appassionati non vedono l’ora di scoprire chi si laureerà campione.

Dopo la doppia vittoria Ferrari ad Austin e in Messico, tutto si è riaperto sia per la classifica piloti che per quella costruttori. Certo, Max Verstappen ha un vantaggio ancora piuttosto consistente per quel che riguarda la prima graduatoria. In quella costruttori, invece, Ferrari ha superato Red Bull e adesso sembra intenzionata a provare l’assalto anche alla McLaren che, per il momento, dista 29 punti.

Charles Leclerc e Carlos Sainz vivono, insieme con tutta la scuderia di Maranello, un ottimo momento di forma che mette tutti in allerta. Lando Norris non è più al sicuro e, mentre prova a soffiare Verstappen il titolo piloti, sente sul collo il fiato dei due ferrarista, pronti a tornare in vetta alla classifica costruttori per portare a casa un titolo che manca dal 2008.

Formula 1, ipotesi penalità: non solo Verstappen, tocca anche Norris e Leclerc

Attenzione, tuttavia, a quello che potrebbe avvenire a Interlagos dove una decisione dei team potrebbe ribaltare la situazione in griglia di partenza. In Brasile, Max Verstappen monterà quasi sicuramente il sesto motore della sua stagione, andando incontro ad una inevitabile penalità di cinque posizioni. Già a Spa, nel Gran Premio del Belgio, l’olandese aveva subito una retrocessione di 10 posti per aver superato il limite di quattro motori per stagione, montando il quinto.

Oltre a Verstappen, anche Lando Norris e Charles Leclerc potrebbero incorrere nella stessa decisione di cambiare e motore e retrocedere, di conseguenza, dalla griglia di partenza. Anche in questo caso si tratta di una scelta inevitabile. Con poche gare da disputare prima del termine della stagione, l’affidabilità diventa fondamentale al punto da costringere alcune scuderie ad optare per la sostituzione del motore endotermico. I

nterlagos, tra l’altro, è una pista nota per essere una di quelle con le maggiori possibilità di sorpasso. Da qui potrebbe scaturire la scelta di McLaren e Ferrari che, però, andrebbero incontro ad una penalità di 10 posizioni per Norris e Leclerc, essendo per loro il primo motore oltre il limite consentito.