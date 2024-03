Fiorentina-Roma 2-2: Llorente riacciuffa i viola al 95’

Una grande Fiorentina, a tratti inarrestabile, si fa raggiungere dalla Roma all’ultimo minuto. Fatale il gol di Llorente all’ultimo respiro, ma anche il rigore sbagliato da Biraghi. I giallorossi si fermano nella loro rincorsa al 4° posto, mentre i viola non riescono nel riavvicinamento alla zona della Champions League e dell’Europa League.

La Fiorentina domina, Roma in difficoltà

Il 4-2-3-1 della Fiorentina mette in difficoltà fin da subito la Roma, anche se la prima buona occasione è di Dybala che chiama alla risposta Terracciano sul primo palo. La squadra di Vincenzo Italiano comincia fortissimo. E dopo diverse potenziali occasioni passa avanti nel match. Il corner della Viola trova Nico Gonzalez che sprizza il pallone e Ranieri mette in rete.

Mandragora sfiora il raddoppio e poi è Svilar a dire no a Belotti. Il dominio della Fiorentina è totale. De Rossi prova a trovare le contromisure ed è costretto a togliere dal campo Mancini ammonito dopo pochi minuti.

Al 35’ l’ultima occasione del primo tempo è clamorosa con Sottil che da due passi di testa mette fuori. Al termine della prima frazione, la Fiorentina va nello spogliatoio avanti 1-0.

La Roma la riacciuffa

La Roma riparte forte e trova subito una buona occasione con Cristante che impegna Terracciano e poi pareggia. Aouar, pescato da un bel cross di Angelino, insacca con la testa. Il pari dura poco, appena una decina di minuti, prima che la Fiorentina torni avanti. Mandragora raccoglie un tocco di testa di Belotti su un cross e insacca. De Rossi deve cambiare Dybala acciaccato. E la Roma rischia di andare sotto di due reti.

Paredes commette fallo da rigore con una trattenuta. Massa fischia la massima punizione. Dal dischetto va il capitano della Fiorentina, Biraghi, ma il portiere della Roma Svilar intuisce e respinge il rigore. Nel finale, su sviluppo da calcio d’angolo Llorente si trova il pallone giusto e per il 2-2 e insacca con un destro incredibile.