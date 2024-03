Ci ha lasciati a soli 24 anni ma era un grande atleta: sport italiano devastato e incredulo per l’ennesimo straziante lutto

Se n’è andato per sempre a soli 24 anni, a un’età in cui un atleta ancora non è nel pieno della maturità agonistica, quella che gli consente di esprimere tutto il potenziale di cui è dotato.

Eppure ha fatto in tempo a lasciare un segno indelebile nella storia dello sport italiano che ora piange la scomparsa di un grande atleta. Non è stato, dunque, una meteora ma una stella che ha brillato così intensamente da spegnersi troppo presto: il mondo del rubgy è in lutto per la scomparsa di Leonardo Florian, 24enne pilone del Villorba Rugby, rinvenuto senza vita nella sua abitazione.

Rugby in lutto: è morto, a soli 24 anni, Leonardo Florian

Dipendente di un’agenzia di sicurezza e buttafuori in un locale della zona, “Flo”, come affettuosamente lo chiamavano i suoi compagni del Villorba Rugby, formazione che milita nel campionato di Serie A, era considerato uno dei migliori elementi della mischia gialloblù.

Purtroppo Leonardo Florian non è riuscito a placcare il più insidioso degli avversari: un persistente stato febbrile nelle ultime settimane aveva indotto il medico di ‘Flo’ a sottoporlo a una serie di approfondimenti diagnostici oltre a consigliargli la sospensione degli allenamenti per favorirne il riposo.

Sembravano i sintomi della banale influenza stagionale, invece improvvisamente il suo quadro clinico si è aggravato a tal punto da costringerlo a interrompere l’attività agonistica pochi giorni prima del fatale malore che lo ha colto, come detto, nella sua abitazione.

Sconvolti e increduli, i dirigenti e i suoi compagni del Villorba hanno affidato il loro dolore per la prematura scomparsa del loro ‘pilone’ a un commovente post sull’account Instagram del club veneto.

“Un lutto sconvolgente ha scosso nelle ultime ore tutto il Villorba Rugby. E’ mancato improvvisamente Leonardo Florian, 24 anni, pilone della formazione gialloblù. Stimato e apprezzato dalla società, lascia un enorme vuoto in tutti i dirigenti e negli amici della formazione villorbese che si stringono attorno alla famiglia“.

Cordoglio a cui si è unita la Federazione Rugby con un post, pubblicato su ‘X’, del suo Presidente Mario Innocenti che ha disposto un minuto di silenzio prima dei match, validi per il ‘Sei Nazioni’, delle Nazionali Under 20 e Seniores contro la Scozia: “Una tragica, prematura scomparsa ha colpito la famiglia del Villorba Rugby. Un abbraccio ai suoi cari e a tutto il suo Club“.